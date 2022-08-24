Открытый ринг собрал лучших боксеров в Щеглово

Акция с участием спортсменов Санкт-Петербурга и Ленинградской области в поддержку военной спецоперации на Донбассе прошла в Щегловском сельском поселении.

К полудню 20 августа свободное пространство, прилегающее к Дому культуры деревни Щеглово, превратилось в автомобильную стоянку. Несколько десятков автомобилей из Санкт-Петербурга и Ленинградской области свидетельствовали о важности мероприятия. К сцене, сооруженной рядом с КДЦ, украшенной воздушными шарами цвета Российского флага, прибывали люди в гражданском, в том числе с нескрываемой военной выправкой. На подмостках появились местные самодеятельные артисты. Известные мелодии отечественной эстрады накрывали присутствующих волной патриотизма и любви к Родине. Было жарко. Но основное место событий – боксерский ринг – находчивые организаторы построили внутри большого шатра и поместили всю конструкцию в тени деревьев.

После недолгой концертной программы на сцену поднялся глава муниципального образования «Щегловкое сельское поселение» Юрий Паламарчук, который и рассказал о целях и задачах данного мероприятия.

– Мы собрались сегодня, чтобы выразить свою поддержку специальной военной операции, которую проводят наши Вооруженные силы, освобождая территории Донбасса от украинских националистов. Главными участниками являются спортсмены, представляющие некоторые виды боевых искусств. Сегодня они еще юны, но через некоторое время и им придется встать на защиту нашей страны. А поддержать их приехали ветераны спецслужб, внешней разведки, контрразведки и боевых подразделений спецназа, которые посвятили свои жизни служению Отечеству, – пояснил Юрий Анатольевич.

И пока боксеры готовились к поединкам, своё мастерство на ринге продемонстрировали дзюдоисты и каратисты спортивных секций деревни Щеглово. И вот главный судья соревнований приглашает спортсменов. Мальчишки в возрасте от 7 до 16 лет из Санкт-Петербурга, Колпино, Выборга, Колтушей, Щеглово и других мест парами поднимались на ринг, и каждый боролся за победу, проявляя смелость, стойкость и мужество. И хотя в соревнованиях, как правило, побеждает сильнейший, в этот день награды и аплодисменты заслужили все боксеры. Грамоты, медали и памятные подарки вручали представители ветеранских объединений.

Александр СОРОКИН

Фото Светланы УСИК