Обманутые дольщики Всеволожского района получат жилье

На площадках регионального фонда защиты прав обманутых дольщиков задействованы свыше 1,4 тысячи строителей. Больше всего рабочих трудятся в Мурино и Янино.

«Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства Ленинградской области вышел на хорошие темпы. В этом году Фонд ввел в эксплуатацию шесть долгостроев и сегодня работает на еще 44 объектах. В частности, на стройплощадках ЖК «Тридевяткино царство» сегодня трудятся 220 человек, в ЖК «Десяткино 2.0» — 203, в ЖК «Рябиновый сад»» — 173 строителя», — рассказал зампред Правительства Ленинградской области Евгений Барановский, добавив, что численный состав на объектах наращивают в соответствии с графиками строительства.

В ЖК «Тридевяткино царство» обустраивают гидроизоляцию цоколя, кровлю, ведут монолитные работы, прокладывают электрическую разводку по квартирам, сети водоснабжения и готовят площадку к благоустройству.

В ЖК «Десяткино 2.0» занимаются кладкой наружных стен фасада и перегородок в квартирах, монтируют инженерные коммуникации, обустраивают кровлю, крыльца и приямки. В корпусе 2 уже приступили к внутренней отделке помещений.

В ЖК «Рябиновый сад» в Янино обустраивают входные группы, прокладывают инженерные коммуникации, утепляют цоколь, монтируют окна и устраняют ошибки, допущенные предыдущим застройщиком.

Пресс-служба областного правительства