Молодые дарования Всеволожского района заняли призовые места

В июле 2022 года завершился общероссийский конкурс «Молодые дарования России», по итогам которого представители Ленинградской области показали отличные результаты.

Поздравляем призеров конкурса из МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»

Бирюкову Ольгу – 2 место, номинация: народные и национальные инструменты (гусли);

Быстрову Яну – 2 место, номинация: народные и национальные инструменты (гусли);

Разыграева Илью – 3 место, номинация: оркестровые духовые и ударные инструменты (ударные инструменты).