«Легенды Орленка» покажут во Всеволожском районе

Семейную комедию о захватывающих приключениях в знаменитом детском лагере «Орленок» покажут в кинотеатрах Всеволожского района. Посмотреть картину можно будет в том числе и по «Пушкинской карте».

Сюжет картины расскажет, как обычная лагерная смена превратится в настоящее противостояние светлых и темных сил. Ребята отправятся в удивительное приключение, чтобы разгадать тайну семи легенд. В своем путешествии им предстоит побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное.