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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

«Легенды Орленка» покажут во Всеволожском районе

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Семейную комедию о захватывающих приключениях в знаменитом детском лагере «Орленок» покажут в кинотеатрах Всеволожского района. Посмотреть картину можно будет в том числе и по «Пушкинской карте».

Сюжет картины расскажет, как обычная лагерная смена превратится в настоящее противостояние светлых и темных сил. Ребята отправятся в удивительное приключение, чтобы разгадать тайну семи легенд. В своем путешествии им предстоит побороть свои страхи, научиться ценить дружбу и поверить в невозможное.

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