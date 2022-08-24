Во Всеволожском районе лоси сделали себе бассейн

Животные нашли оригинальный способ спасения от жары и гнуса: лоси копытами выбили яму в земле, которая заполнилась водой. Импровизированный бассейн расположен в укромном месте под сенью деревьев.

Об этой необычной находке сообщил биолог Павел Глазков в своём блоге «Каждой твари по паре». В жаркий августовский день специалист проверил одно из «лосиных» мест во Всеволожском районе, где и обнаружил искусственную яму.

– По следам видно, что в этой специально сделанной водяной кровати лось спасается от жары и назойливых кровососов не первый день, – отмечает биолог.

Чтобы проверить свою догадку, Павел установил видеоловушку. Ждать «улова» пришлось недолго – сохатый купальщик попался уже на следующий день.

Однако для любителей фото- и видеоохоты напомним, что вскоре у лосей начнется сезонный гон. В сентябре-октябре самцы устраивают настоящие поединки за внимание самок, животные крайне агрессивны в этот период и могут напасть на человека.

Фото блога «Каждой твари по паре»