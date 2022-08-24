Братья Орбели – гордость двух народов

В Павловских Колтушах, где расположен один из крупнейших мировых научных центров — Институт физиологии им. И.П. Павлова РАН, – побывали основатели и руководители Дома-музея Орбели в городе Цахкадзоре Марине Буниатян и Герасим Мкртчян. Музей был создан в 1982 году, к 100-летию со дня рождения Леона Абгаровича Орбели – самого выдающегося ученика и последователя нобелевского лауреата, академика Ивана Петровича Павлова.

На встрече с сотрудниками института гости из Армении рассказали об истории создания Дома-музея, о том, как в Ленинграде они искали для экспозиции предметы и документы, связанные с деятельностью братьев Орбели, вспоминали, с каким пониманием и готовностью помочь отнеслись к их инициативе ленинградцы.

Имена трех братьев Орбели — Рубена, Леона и Иосифа — прочно связаны с Россией, с Петербургом-Петроградом-Ленинградом, с отечественной наукой и культурой.

Старший, Рубен Орбели, получил юридическое образование в Санкт-Петербургском университете, но его подлинной страстью стало изучение водолазного дела. Он занимался исследованием подводных археологических памятников, организовал ряд гидроархеологических экспедиций на Черное море и другие водные бассейны, разработал методику защиты от разрушения исторических артефактов, поднятых на поверхность из водных глубин. Великая Отечественная война застала Рубена Абгаровича в Ленинграде, где он пережил самую суровую блокадную зиму. В конце 1942 года Рубена Орбели, находящегося в тяжелом состоянии, вывезли в Москву. Жизнь его оборвалась в 1943-м.

Средний из братьев, Леон Орбели, с отличием окончил Санкт-Петербургскую военно-медицинскую академию, где и был замечен уже тогда прославленным физиологом И.П. Павловым. В 26 лет он защитил докторскую диссертацию, стажировался в ведущих лабораториях Англии, Германии и Италии. Ещё до революции Леон Абгарович стал верным соратником Павлова, его помощником во всех начинаниях. После смерти Учителя в 1936 году он возглавил Институт физиологии и руководил им до 1950-го, жил и работал во Всеволожском районе, здесь, в Павловских Колтушах – «столице условных рефлексов». Герой Социалистического Труда, академик, генерал-полковник медицинской службы, один из создателей эволюционной физиологии, физиологии экстремальных состояний, авиакосмической и подводной медицины, физиологии военного труда, Леон Орбели внес неоценимый вклад в развитие отечественной науки. Он умер в 1958 году и похоронен на Богословском кладбище, рядом с могилой дочери Марии — биофизика, сотрудницы Радиевого института Академии наук СССР, скончавшейся от лучевой болезни, полученной во время опытов с радиоактивными материалами.

Младший из братьев Орбели, Иосиф, окончил курс на историко-филологическом факультете и факультете иностранных языков Санкт-Петербургского университета. Ученый, общественный деятель, академик и легендарный директор Государственного Эрмитажа, Иосиф Абгарович прослыл смелым и решительным человеком – порой эти качества граничили с дерзостью. Так, во время одной из «чисток», он получил указание отправить в НКВД список сотрудников с дворянским происхождением. И действительно, Орбели отослал бумагу «куда надо», но первым в списке поставил своё имя. Говорят, больше Эрмитаж по этому поводу не беспокоили. Таких историй о славном Иосифе Орбели немало, их помнят до сих пор.

Все военные годы Иосиф Орбели провел в осажденном Ленинграде, разделив с его жителями ужасы блокады. Он всегда знал, что в случае военных действий для спасения эрмитажных ценностей одной преданности сотрудников – пусть самой искренней и самоотверженной – окажется мало. Директор Эрмитажа заранее разработал детальный план эвакуации, и уже через восемь дней после начала войны первый эшелон с пятью тысячами ценнейших музейных экспонатов отправился на восток.

В 1946 году Иосиф Орбели выступил свидетелем военных преступлений нацистской Германии на Нюрнбергском процессе. Умер Иосиф Абгарович в 1961 году, он также похоронен на Богословском кладбище рядом с братом.

Создатели Дома-музея братьев Орбели в армянском Цахкадзоре также рассказали, что в их фондах хранится более двух тысяч экспонатов, а экспозиция постоянно пополняется новыми. Недавно сотрудниками было найдено несколько ранее неизвестных фотографий и документов, связанным с жизнью и научной деятельностью Леона Орбели. Коллеги из Армении выразили готовность часть из них передать Музею академика И.П. Павлова, расположенному в одной из исторических лабораторий Института. К слову, для них была организована подробная экскурсия по обновленной экспозиции музея, во время которой Марине Буниатян и Герасим Мкртчян высоко оценили её историческую ценность и креативную подачу.

В завершение встречи было решено «дружить домами» – в октябре нынешнего года должен состояться ответный визит делегации Института физиологии им. И.П. Павлова в музей братьев Орбели в Цахкадзоре.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото из архива Института физиологии им. И.П. Павлова РАН

Автор благодарит специалиста по связям с общественностью Института Физиологии им. И.П. Павлова РАН Андрея Кудряшова за предоставленную информацию