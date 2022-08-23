День Российского флага отметили во Всеволожске

Акция «Гордо реет флаг России» началась на «Песчанке» и продолжилась на одной из площадок Парка воинской славы на Румболовской горе.

22 августа в нашей стране повсеместно прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню Российского флага. Не остался в стороне и город Всеволожск. Несмотря на начало рабочей недели, ближе к полудню у главной сцены парка «Песчанка», где расположены флагштоки, собирался народ. Было очевидно, что присутствующему здесь отряду юнармейцев отведена особая роль. Здесь же расположились несколько человек в форме сотрудников МЧС. Остальные участники акции, выстроившись в форме каре, ожидали торжественного момента поднятия Государственного флага Российской Федерации. В 11 часов 30 минут по московскому времени один из главных символов современной России – триколор гордо развевался на вершине флагштока. Этот волнующий момент праздничной церемонии не мог пропустить представитель общественного объединения «Диалог поколений» Юрий Голубев. Он сказал:

– Являясь «серебряным волонтером», я не могу оставаться в стороне от подобных событий. Одна из задач нашего общественного движения – сохранение и популяризация традиционных культурных, исторических и государственных ценностей народа. В нынешних условиях понятие «патриотизм» приобрело особый смысл и наполнилось новым содержанием. Государственный флаг, герб и гимн – главные символы страны, и мы, относясь к ним с гордостью и трепетом, должны прививать подрастающему поколению уважение и гордость к нашей великой истории и традициям. Именно это объединяет нас в единый народ и даёт нам неодолимую силу.

За присутствующими и развевающимся бело-сине-красным полотнищем зорко наблюдал парящий над головами белый квадракоптер. А собравшиеся организованно двинулись в сторону Парка воинской славы, где их ждала основная часть праздничной программы.

Преодолев ступени лестниц, ведущих наверх, участники акции из парка «Песчанка» перешли на основную праздничную площадку. Прямо у входа в Общественное пространство участников акции встречали волонтеры Молодежного центра «Альфа». Они раздавали трехцветные флажки и нагрудные ленточки. Поскольку среди присутствующих было достаточно пожилых людей и детей, организаторы позаботились об их удобстве и обеспечили раскладными стульями. И как только зрители заняли свои места, на сцену вышли одетые в костюмы цветов Российского флага артисты шоу-балета «Антре» из Санкт-Петербурга. Они показали «флаговое» шоу. Поздравить земляков с государственным праздником приехал заместитель главы администрации Всеволожского района по внутренней политике Сергей Поляков. Он подчеркнул социальную и историческую важность сегодняшнего события. Для нескольких подростков этот день был праздничным вдвойне: они получили паспорта и памятные подарки.

В концертной программе звучали патриотические песни в исполнении лауреата международных конкурсов и фестивалей Игоря Самарина, Елены Масловой и музыкального квартета «Петербург скай». С танцевальными номерами выступили активисты Молодежного центра «Альфа» и шоу-балета «Антре». По окончании мероприятия все желающие могли отведать гречневой каши, приготовленной в полевой кухне.

Александр СОРОКИН

Фото Антона ЛЯПИНА