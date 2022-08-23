Всеволожские «кванторианцы» навестили детей из Енакиево на мобильном технопарке

Мобильный «Кванториум» приехал из Всеволожска в лагерь «Маяк» под Гатчиной, где сейчас отдыхают ребята из Енакиево. Представители самой научной и высокотехнологичной образовательной площадки для детей пообщались с ровесниками из подшефного города и провели несколько мастер-классов.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, «кванторианцы» с поистине научным азартом показали, как собирать квадрокоптер и программировать роботов, а также придумали альтернативную версию игры Flape Bird. Школьники из Енакиево быстро вовлеклись в процесс и с большим интересом осваивали технологии «Кванториума».

Привлек внимание и передвижной технопарк – мобильная версия «Кванториума» заполнена высокотехнологичным оборудованием, электроникой и первоклассными образовательными наборами. И это не просто выставочные образцы: под чутким руководством наставников ребята могут подробно изучать и осваивать технологии на практике – будь то наборы для роботостроения или настоящий 3D-принтер.

Фото пресс-службы областного правительства