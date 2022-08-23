Во Всеволожске прошла дискотека 1990-х

В парке «Песчанка» создали «машину времени», которая перенесла всех желающих в последнее десятилетие прошлого века. Спросите, как? – Просто! На ностальгической вечеринке исполнили хиты прошлых лет. Такого на «Песчанке» ещё не было! Каждый, кто в этот вечер пришёл сюда, услышал музыку в том стиле, который ему близок. Угодили, пожалуй, всем.

…1990-е. Времена малиновых пиджаков и золотых цепей на борцовской шее, хиты от Ирины Аллегровой, Натали, Иванушек Интернейшнл. Ни одна дискотека ни в мегаполисе, ни в деревне не обходилась без их песен. А какие под них исполнялись танцы! Молодому поколению кажется, что это было давно и всё так незнакомо. Для тех, чье детство, молодость и зрелость пришлись именно на это время, скажут – это было так недавно. В атмосферу громких хитов и уличной моды 90-х на «Песчанке» окунулись все желающие: от малышей до бабушек. Исполнялись старые хиты. Но оказалось, что эти песни знают все!

Зрителей, пришедших на концерт в филармонию, просто окатила лавина энергии, как только приоткрылся занавес. С первых аккордов музыки, с первых отточенных движений танцоров, которые демонстрировали даже не страсть, зрители погрузились в незабываемую атмосферу. Солистки и танцоры, как языки пламени, зажгли номерами, насыщенным сложными трюками, поддержками и пируэтами. После такого «пожара» на сцене следующие лирические номера в исполнении казались глотком прохладительного напитка.

Исполнители спели и хит от группы «Комбинация» про бухгалтера, и композицию «Линды» о том, что мало огня… Прозвучали другие популярные треки, которые в 90-е доносились из «каждого утюга». Ведь все композиции ещё три десятка лет назад звучали из открытых окон, из ларьков с кассетами, из автомобилей, и, конечно, без них не обходилась ни одна дискотека.

Безусловно, стиль ретро – трудный жанр и нужно изрядно потрудиться, чтобы передать атмосферу ушедшей эпохи, но на деле всё оказалась отлично. Молодой, но уже зарекомендовавший себя профессионально ансамбль «Огни Невы» сумел передать эпоху 90-х.

Музыкальную и танцевальную программы этого ансамбля всегда отличают яркая сценография, оригинальные аранжировки, высокое хореографическое мастерство. Обработка песен в едином стиле была выполнена музыкальными руководителями ансамбля, лауреатами всероссийских и международных конкурсов Павлом Коваленко и Алексеем Ермаковым. Хореография создавалась специально для ансамбля лауреатом международных конкурсов, балетмейстером Александром Вечкуниным. Отметим, что на XXV, юбилейном Арт-фестивале учреждений по делам молодежи и общественных организаций Санкт-Петербурга. Диплом «За профессионализм».

– Я родилась в 1975 году, – говорит Светлана, которая пришла послушать хиты. – И этот период мне интересен тем, что тогда мои родители были молодыми, а я была беззаботна и ветрена. Старшее поколение любило слушать радио, у него были свои кумиры, музыкальные хиты, а молодежь стала более свободной, начала модно одеваться. Девяностые – это время любви, преданности, дружбы, верности. А ещё именно тогда я научилась понимать, что важнее всего в этой жизни доброта, человечность, верность, искренность. Сегодня здесь я получила столько эмоций!

– В лихие 90-е Петербург окрестили криминальной столицей России, – говорит Олег Панфилов. – Но сплетни про бандитский город преувеличены. Так можно назвать бандитским любой город постсоветского пространства. После распада СССР везде было сложно. Слава Богу, все успокоилось и почти вернулось в цивилизованное русло. А для меня 90-е прекрасное время перемен.

Среди гостей ведущий вечера выбирал тех, кто, по его мнению, круче всех танцевал, приглашал его на сцену.

– Людям приятно слушать ту музыку, например, под которую они танцевали на школьных дискотеках, на институтских вечеринках, – убеждены исполнители. – В нашей работе 80 процентов импровизации. К каждому человеку нужен свой подход, и у каждого певца и танцора должны быть свои фишки. В этот раз нам удалось заинтересовать людей, они танцевали от души.

Яркие вокальные и танцевальные номера, серию любимых треков под зажигательную музыку 1990-х и с лихо отплясывающими танцорами надолго запомнятся жителям Всеволожска и гостям нашего города. Инициатива попала в яблочко!

Ирэн ОВСЕПЯН

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