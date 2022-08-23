Волонтеры убрали более 100 мешков мусора с берегов Пугаревского карьера

В воскресенье, 21 августа, красивые виды песчаного карьера во Всеволожске привлекли внимание не только отдыхающих. Вооружившись крепкими мешками и прочными перчатками, десятки добровольцев провели тщательную и масштабную уборку территории.

Как отмечает организатор субботника Регина Притула, всего волонтеры за несколько часов упорного труда собрали более сотни мешков различного мусора. Нерадивые отдыхающие оставили после себя внушительный мусорный след: множество стеклянных и пластиковых бутылок, упаковки из-под снеков и остатки еды, пластмассовые контейнеры и жестяные банки. В общей сложности в этот день карьер очистили от 16 кубов мусора.

– И это даже не одна десятая часть того мусора, который покоится на берегах этого чудесного неприродного озера, – отмечает Регина Притула. – По какой причине у людей хватает сил донести продукты до озера, но нет ни сил, ни желания нести в обратную сторону?

Стоит отметить, что, помимо неприглядного вида, разбросанный мусор представляет вполне прозаичную опасность для самих отдыхающих. Разбросанное стекло и жестяные банки могут стать причиной травмы как взрослого, так и ребенка. А органика и химикаты начинают гнить и разлагаться – и вся эта зловонная и ядовитая жижа смывается обратно же в карьер с первыми дождями.

Фото со страницы Регины Притула в соцсети «ВКонтакте»