Дорога между Сертолово и мостом через Черную речку готовится к ремонту

«Ленавтодор» заключил контракт на ремонт изношенного участка Выборгского шоссе между Сертолово и мостом через Черную речку.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, трасса обновится по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». На двухкилометровом участке дорожники уложат новое покрытие и укрепят обочины. Работы планируется начать уже со следующей недели, ограничения движения будут минимальные.

«После проведения ремонта комфортным для водителей станет весь участок дороги от границы с Санкт-Петербургом до Огоньков через Сертолово. Два года назад был обновлен участок шоссе от поворота на Медный Завод в сторону Огоньков, а до этого была расширена трасса в самом Сертолово», — пояснил глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Выборгское шоссе (региональная трассы Парголово — Огоньки) является одной из самых загруженных региональных трасс Ленинградской области. Магистраль соединяет Сертолово и Санкт-Петербург, а также обеспечивает выезд транспорта в Выборгский район Ленинградской области в сторону федеральной трассы А-181 «Скандинавия».

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» сейчас заканчивается ремонт еще одной дороги, которая ведет в Сертолово через Сарженку и Агалатово. Помимо этого, во Всеволожском районе Ленинградской области отремонтирован подъезд к деревне Коккорево, завершаются работы на дорогах между Кудрово и Колтушами, недавно стартовал ремонт участков дорог Юкки — Кузьмолово и Токсовского шоссе.