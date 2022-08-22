Всеволожский спортсмен взял «бронзу» на Всероссийском турнире по дзюдо

17–18 августа в Москве прошел Всероссийский турнир по дзюдо, посвященный памяти В.В. Андреева. В соревнованиях участвовали 200 спортсменов из 22 регионов страны. На церемонии открытия в спорткомплексе «Самбо-70» присутствовал Президент России В.В. Путин.

Ленинградскую область на этих соревнованиях представляли и дзюдоисты из Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва. 25-летний мастер спорта РФ, действующий чемпион СЗФО Абдурахман Каримов, выступая в весовой категории до 73 кг, провел шесть схваток, в пяти из которых одержал победу. В итоге он занял третье место и завоевал право участия в I Всероссийской спартакиаде между субъектами Российской Федерации по летним видам спорта среди сильнейших спортсменов. Другой наш земляк Иван Лошаков в этой же весовой категории занял 7-е место.

Александр Сорокин