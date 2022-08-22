Всеволожский район отметит свой день рождения 27 августа

Масштабный праздник, приуроченный к празднованию Дня города Всеволожска и Дня Всеволожского района, пройдет 27 августа на трех площадках.

Сотрудники отдела культуры администрации Всеволожского района поделились планами грядущего торжества. Так, в субботний день на Юбилейной площади детей и их родителей будут ждать циркачи. Интерактивная программа «Цирк приехал» пройдет с 12.00 до 14.00.

Затем праздничные мероприятия развернутся у парка близ Всеволожского центра культуры и досуга. Здесь с 14.00 до 16.00 пройдет арт-пикник «Городская среда». Для гостей организуют краеведческую выставку и интересные фотозоны, а изюминкой станет танцевальная ретро-площадка.

Однако самая насыщенная программа состоится в Общественном пространстве «Парк Песчанка». Здесь, начиная с 14.00, будут проходить разные активности и выступления творческих коллективов. А уже в 19.30 состоится большой концерт с участием приглашенных звёзд. Для гостей выступят Родион Газманов, Афина, Сергей Войтенко, Елизавета Долженкова и Юлия Чичерина.