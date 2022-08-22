Во всеволожском приюте для животных проходят уроки доброты

Дважды в месяц в приюте для животных «Вера, надежда, любовь» проходят уроки доброты для детей и взрослых. Ветеринарные врачи и кинологи рассказывают о правилах ухода за животными и азах дрессировки. Активно помогают лекторам четвероногие воспитанники приюта.

Как сообщает управление ветеринарии Ленинградской области, занятия организованы в рамках регионального проекта «Мы в ответе за тех, кого приручили». Основная задача уроков – формирование ответственного отношения к животным. Специалисты наглядно и доступно объясняют, как наладить контакт с животным, какие трудности могут возникнуть при воспитании и что делать, если животные ведут себя агрессивно.

Место проведения подобных уроков выбрано неслучайно – в приюте находится множество животных с самым разным характером и темпераментом. Есть здесь как активные и ласковые щенки, так и взрослые спокойные собаки. Одни радостно бегут к человеку и готовы облизать с головы до пят, кто-то осторожничает и не сразу преодолевает недоверие. С каждой собакой можно пообщаться, поиграть, позаниматься на площадке.

Узнать о графике проведения уроков доброты можно по телефону приюта +7 911 746-63-25 (контактное лицо Тамара Ивановна). Однако гостям будут рады в любой день – навестить питомцев можно в любой день с 11 до 17 по предварительной договоренности. Собаки с большой радостью встречают гостей и всегда готовы выйти на прогулку или поиграть.

Фото приюта «Вера, надежда, любовь»