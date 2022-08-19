Стартовал ремонт Токсовского шоссе

Область продолжает обновлять загруженные региональные трассы Всеволожского района по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в ремонт отправился изношенный участок от Токсово в сторону Лехтуси. С просьбами сделать здесь новый асфальт в «Ленавтодор» ранее обращались автомобилисты Всеволожского района и их обращения были услышаны дорожниками. По планам работы здесь должны были начаться только в следующем году, однако подрядная организация приняла решение выполнить ремонт досрочно. В общей сложности будет отремонтировано порядка 13 километров трассы, уложено новое покрытие, укреплены обочины, поставлены остановки и прочищены водопропускные трубы. Сейчас тяжелая техника приступила к снятию старого покрытия.

«Первый участок Токсовского шоссе от Санкт-Петербурга через Мурино и до Токсово был отремонтирован два года назад. Сейчас мы продолжаем обновление, чтобы комфортной была вся трасса от выезда с тоннеля под КАДом до Лехтуси», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

Во Всеволожском районе этим летом по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» обновляется сразу шесть региональных магистралей: отремонтирован подъезд к деревне Коккорево, завершаются работы на дорогах между Кудрово и Колтушами, Сертолово и Агалатово. Недавно стартовал ремонт участка дороги Юкки — Кузьмолово, а в ближайшее время техника выйдет на Выборгское шоссе.