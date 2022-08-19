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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Спортсмены Всеволожского района выступят в поддержку военнослужащих

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20 августа в 12 часов в парке посёлка Щеглово (дом 11) состоится патриотическое мероприятие в поддержку военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в специальной военной операции, и их семей.

В рамках мероприятия пройдут показательные выступления по спортивному единоборству, а также соревнование боксеров на открытом ринге. Кроме того, планируется участие творческих коллективов.

Поприветствовать участников и выразить поддержку военнослужащим приглашены все желающие.

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