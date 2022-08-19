Спортсмены Всеволожского района выступят в поддержку военнослужащих

20 августа в 12 часов в парке посёлка Щеглово (дом 11) состоится патриотическое мероприятие в поддержку военнослужащих, исполняющих свой воинский долг в специальной военной операции, и их семей.

В рамках мероприятия пройдут показательные выступления по спортивному единоборству, а также соревнование боксеров на открытом ринге. Кроме того, планируется участие творческих коллективов.

Поприветствовать участников и выразить поддержку военнослужащим приглашены все желающие.