Полиция предупреждает: участились кражи телефонов!

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области обращает внимание граждан на то, что участились случаи краж телефонов, сумок и иного имущества!

Жертвой злоумышленников чаще всего становятся наиболее социально уязвимые категории населения: дети и пожилые люди. Однако не стоит забывать, что любой человек может стать жертвой кражи.

Особенности данного вида преступлений: виктимное поведение (предрасположенность человека попадать в ситуации, связанные с опасностью), невнимательность и доверчивость.

Похитители могут действовать различными способами:

— Отвлекать внимание (под видом какого-либо вопроса, когда внимание человека рассеяно, либо отвлечено).

— Физически отнимать (с применением насилия).

— Упрощенный доступ (открытые сумки, незастегнутые карманы).

— Путем обмана (злоумышленник обращается с заранее намеченной просьбой о помощи).

Самым эффективным методом профилактики преступлений данной категории является информирование населения о наиболее распространенных схемах и способах уберечься от преступных посягательств.

Сотрудники полиции предлагают несколько простых советов, как не стать жертвой воровства:

Остерегайтесь оставлять открытыми сумки и рюкзаки;

Ни в коем случае не доверяйте посторонним лицам;

Не следует отдавать личные вещи незнакомцам;

Не оставляйте личные вещи без внимания;

Ни в коем случае не вступайте в контакт с незнакомыми людьми, которые отвлекают вас, а также встают в «слепую» для вас зону (за спиной или сбоку);

Не доверяйте свои деньги и ценности гадалкам и ясновидящим, встретившим вас на улице или явившимся к вам в дом;

Не поддавайтесь предложениям обменять деньги.

Сотрудники полиции также обращаются:

— к родным и близким детей, а также людей пенсионного возраста: доведите эти рекомендации до своих пожилых родителей и других родственников, чтобы оградить их от перечисленных неприятностей;

— к соседям ветеранов и жителям района: при появлении на улицах, во дворах жилых домов незнакомых подозрительных автомашин, граждан, незамедлительно сообщать об этом в полицию!

Если вы или ваши родственники стали жертвой похитителей, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 704-29-18 или 112.