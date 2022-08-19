О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Полиция предупреждает: участились кражи телефонов!

0 Комментариев

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области обращает внимание граждан на то, что участились случаи краж телефонов, сумок и иного имущества!

Жертвой злоумышленников чаще всего становятся наиболее социально уязвимые категории населения: дети и пожилые люди. Однако не стоит забывать, что любой человек может стать жертвой кражи.

Особенности данного вида преступлений: виктимное поведение (предрасположенность человека попадать в ситуации, связанные с опасностью), невнимательность и доверчивость.

Похитители могут действовать различными способами:

— Отвлекать внимание (под видом какого-либо вопроса, когда внимание человека рассеяно, либо отвлечено).

— Физически отнимать (с применением насилия).

— Упрощенный доступ (открытые сумки, незастегнутые карманы).

— Путем обмана (злоумышленник обращается с заранее намеченной просьбой о помощи).

Самым эффективным методом профилактики преступлений данной категории является информирование населения о наиболее распространенных схемах и способах уберечься от преступных посягательств.

Сотрудники полиции предлагают несколько простых советов, как не стать жертвой воровства:

  • Остерегайтесь оставлять открытыми сумки и рюкзаки;
  • Ни в коем случае не доверяйте посторонним лицам;
  • Не следует отдавать личные вещи незнакомцам;
  • Не оставляйте личные вещи без внимания;
  • Ни в коем случае не вступайте в контакт с незнакомыми людьми, которые отвлекают вас, а также встают в «слепую» для вас зону (за спиной или сбоку);
  • Не доверяйте свои деньги и ценности гадалкам и ясновидящим, встретившим вас на улице или явившимся к вам в дом;
  • Не поддавайтесь предложениям обменять деньги.

Сотрудники полиции также обращаются:

— к родным и близким детей, а также людей пенсионного возраста: доведите эти рекомендации до своих пожилых родителей и других родственников, чтобы оградить их от перечисленных неприятностей;

— к соседям ветеранов и жителям района: при появлении на улицах, во дворах жилых домов незнакомых подозрительных автомашин, граждан, незамедлительно сообщать об этом в полицию!

Если вы или ваши родственники стали жертвой похитителей, немедленно обращайтесь в ближайшее отделение полиции или по телефону: 704-29-18 или 112.

УМВД России по Всеволожскому району Ленинградской области

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. УМВД России по Всеволожскому району ЛО возобновляет прием граждан
  2. Кадры решают все
  3. Тайны следствия
  4. Как действовать в чрезвычайных ситуациях

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code