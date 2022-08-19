Навечно молодые

На Всеволожском мемориале девушкам-лесорубам я была еще в начале века, и, несмотря на то что прошло целых двадцать лет, наше посещение казалось картинкой из вечности: покой, будний солнечный день и редкие посетители с детьми, нарушающими тишину.

Мы тоже были с детьми, на экскурсию меня пригласила семья Марии Инге-Вечтомовой, внучки поэта Юрия Инге, которая вместе с подрастающим поколением решила совершить автопробег по Дороге жизни. Именно Мария в конце нашего путешествия настояла на посещении мемориала девушкам-лесорубам, зная о том, что меня интересует эта тема. Изучая историю школы-колонии «Красные Зори», что располагалась с 1919 года в усадьбе «Михайловка», которую возглавлял Игнатий Вячеславович Ионин, бывший военный летчик, биолог по образованию и педагог-новатор по призванию, я написала статью по воспоминаниям краснозорьцев, они хранятся в нашем школьном музее. Около десятка неопубликованных воспоминаний на пожелтевших листах бумаги, набранные на печатной машинке, как молчаливые свидетели прошлого, не давали мне покоя. Эти краснозорьские голоса из блокады сегодня звучат отчетливо, ярко и правдоподобно, до боли в сердце и слёз в глазах.

Краснозорьцы в годы блокады показали себя мужественными, добросовестными и трудолюбивыми – настоящими защитниками Ленинграда. Из их воспоминаний становится понятно, что, когда начались работы оборонного характера, воспитанники школы-колонии «Красные Зори» помогали жителям рыть окопы в Ропше и Новом Петергофе. Старшие ребята были направлены на Карельский перешеек – строить военный объект №1807. Предстояло возвести ангары и посадочную площадку для самолётов. Трудились наравне со взрослыми в две смены по 12 часов. Некоторые, уже бывшие старшеклассники, получили повестки, другие сами поехали поступать в военное училище и уходили добровольцами на фронт, прибавив себе год, а то и два.

Из выпуска 1941 года все 13 ребят ушли на фронт, а из 19 девушек – 8 девчат стали добровольцами в Красной Армии. Уходили в армию и народное ополчение учителя школы «Красные Зори». Одним из первых ушёл на фронт директор школы с 1938 по 1941 год Николай Степанович Лесков; он погибнет в боях, защищая Ленинград на Невской Дубровке. Трудились краснозорьцы и на заготовке леса для блокадного города, ведь уже с сентября 1941 года во Всеволожском районе работал первый многочисленный лесозаготовительный отряд девушек и юношей, мобилизованных для помощи Ленинграду.

Они обеспечивали топливом электростанцию, заготавливали дрова для жителей блокадного Ленинграда, понимая, что без топлива городу не выжить. Дрова для города-фронта в годы блокады стали одной из самых важных военно-хозяйственных задач. Решением исполкома Ленгорсовета в сентябре 1941 года был объявлен месячник заготовки дров. На стенах домов с театральными афишами появились призывы «Ленинградцы! Все на заготовку дров!». Определен был и норматив: каждый ленинградец обязан был заготовить в месяц 4 кубометра дров, из которых 2 кубометра поступали предприятию, а вторая половина – для личного пользования. Тысячи девушек, не державших раньше в руках топора, валили деревья, трелевали и сплавляли лес по реке, жили прямо на лесных делянках, в землянках и палатках. Мокрые, усталые, голодные, в глубоком снегу они руками таскали тяжелые брёвна, часто проваливались, падали, получая серьёзные травмы и переломы. И было этим лесорубам всего по 16–18 лет.

23 августа 1942 года лагерь лесорубов был уничтожен артиллерийским обстрелом фашистов. После войны, в 1966 году, во Всеволожском лесничестве в Ленинградской области установили мемориал в память о ленинградских девушках, работавших на заготовке дров для блокадного города. На памятнике выбита надпись: «Девушкам-лесорубам, работавшим на заготовке дров для блокадного Ленинграда, погибшим от фашистского артобстрела 23 августа 1942 года». Сегодня там разбит Сад памяти с аллеей из 75 лип, посаженных в честь 75-летия Великой Победы.

Нина Симонова, краевед, педагог-библиотекарь ГБОУ ЛО «Школа-интернат «Красные Зори», Петергоф