Всеволожский район готовится отметить День флага

Районная патриотическая акция, посвящённая Дню Государственного флага Российской Федерации, состоится 22 августа во Всеволожске.

Празднование начнется в 11:30 на территории общественного пространства «Парк Песчанка» с церемонии поднятия Государственного флага РФ и продолжится в 12 часов в Парке воинской славы на Румболовке.

В программе – театрализованный пролог, выступления официальных лиц, вручение паспортов гражданам, достигшим 14 лет, концертная программа.

Для участников и гостей акции будет организована «полевая кухня».