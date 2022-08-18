Пришло тройное счастье в дом

Ещё одной тройней больше стало во Всеволожском районе. В семье Ольги и Владислава Абрамовых 11 мая родились три мальчика, два из которых – идентичные близнецы. Имена малышам дали редкие – Лукьян, Емельян и Демьян.

Несмотря на то что появление на свет близнецов в наши дни стало привычным явлением, тройни рождаются все-таки достаточно редко. Интересно, что чувствуют родители, узнав о таком прибавлении семейства?

Ольга признается, что после скрининга её сразу же направили к психологу – будущая мама рыдала, не в силах справиться с нахлынувшими эмоциями. Владислав выдохнул, узнав, что все трое – мальчики. «Я боялся трех девчонок. С мальчиками проще», – признался отец семейства. Все сынишки похожи на отца, а вот характер у каждого – свой собственный, это заметно уже сейчас.

Ольга и Владислав – коренные жители поселка имени Морозова. Знают друг друга с детства – учились в одном классе местной школы, жили в одном доме. Правда, на какое-то время Абрамовы перебрались в Новое Девяткино, но теперь вернулись к родному очагу. Сейчас они живут вместе с мамой Владислава, Людмилой Федоровной, которая души в своих внучатах не чает.

«Одно дело ожидать внуков, другое – увидеть их. Испытываю огромную нежность, вот они – мои, мои, мои, хочется прижать их к себе и не отпускать», – делится чувствами счастливая бабушка. Пока сын работает, она помогает невестке растить малышей.

В небольшой квартире три месяца назад появились новые предметы – детская кроватка на троих детей, занимающая треть комнаты, качалка, большие электронные весы, а в коридоре – коляска для тройни. И это только пока детки совсем ещё крохи – потом их потребности возрастут в разы, а значит, и места потребуется больше.

Владислав уже позаботился о будущем своей семьи, он строит собственный дом, в котором детям будет где порезвиться. Не успеют родители и глазом моргнуть – и вот уже их крошки бегают, катаются на самокатах и велосипедах, дерутся и преподносят разные сюрпризы.

Сейчас, правда, молодые родители уверены, что баловать детей не станут, хотя и признаются с улыбкой: думали, что обойдемся без пустышек, а теперь сами даем.

Конечно, задумываются Ольга и Владислав о будущем Лукьяна, Емельяна и Демьяна. Мама уже придумала и профессии для двоих детей. Одного хотела бы видеть пилотом самолета, другого – актером, а насчет третьего пока ещё думает. Папа рассуждает иначе: «Сами решат, кем им быть. Главное, чтобы профессия нравилась». Сходятся супруги в одном: мальчики должны расти мужчинами. «Ответственными, как папа», – добавляет Ольга.

Мечты мечтами, а сегодня приходится решать более насущные проблемы. Одному из малышей по медицинским показаниям не поставили в роддоме прививку БЦЖ, а сейчас вакцины с огнем не найти, даже в интернете, где всё, «как в Греции», есть. И в молочной кухне они получили отказ – не прошли по каким-то непонятным критериям. Это, конечно, мелочи по сравнению с атмосферой радости, которая царит в этой семье, но все-таки было бы лучше, если бы такие проблемы не возникали в жизни Абрамовых.

Ольга ЛАЗАРЕВА

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО