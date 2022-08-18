В День знаний в Ленобласти откроется шесть новых школ

Около 3500 детей 1 сентября пойдут в детские сады и школы, построенные в 2022 году. Больше всего новых учебных учреждений откроется во Всеволожском районе.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, 1 сентября двери трех новых школ в Новогорелово и Мурино откроются для 2400 детей. Еще 550 малышей пойдут в новые детские сады в Мурино, Янино-1 и Новогорелово. Также осенью откроется детский сад на 160 мест в Кудрово.

Кроме того, к вводу в эксплуатацию готовится школа на 300 мест в Осельках. Сейчас подрядчик оформляет документы и устраняет замечания надзорных ведомств и будущих пользователей.

Указанные образовательные учреждения были введены в эксплуатацию в 2022 году. Строительство велось по программам «Современное образование Ленинградской области», «Стимул» и «Соцобъекты в обмен на налоги».