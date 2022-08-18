Во Всеволожском районе детям-сиротам вручили ключи от новых квартир

Благоустроенное жильё – отдельные хорошие квартиры получили дети-сироты Всеволожского района. На днях в торжественной обстановке были вручены ключи в новом доме семерым юношам и девушкам: четверым в Щеглово и троим – в Дубровке. Все квартиры площадью не менее 32 квадратных метров, с отделкой, сантехникой, электрической плитой.

Так что времена, когда оставшиеся без попечения родителей ребята, покидая стены детдома, могли рассчитывать только на комнату в коммуналке, ушли в прошлое. Теперь к их услугам – лишь отдельное жилье. Правда, бывает так, что сроки сдачи новых домов затягивают строители, и приходится год-два ждать.

– Всего в очереди за жильем более 90 детей-сирот, – говорит председатель комитета по опеке и попечительству администрации Всеволожского района Ирина Гончарова. – В этом году уже приобретено 19 квартир. Двенадцать очередников получили жилье. Сегодня заветные ключи получат ещё семеро ребят. Квартирный вопрос детей-сирот «берём на карандаш», когда ребёнку исполняется 14 лет. Но получить желанные квадратные метры можно только по достижении 18 лет. В целях защиты интересов молодых людей заключается договор специализированного найма.

Как отметила Ирина Гончарова, квадратные метры нельзя приватизировать пять лет.

– В течение этого времени органы опеки и попечительства внимательно следят, точнее, держат руку на пульсе и наблюдают за ребятами, – говорит собеседница. — Это одна из мер для того, чтобы отвадить сомнительных персон – охотников за квадратными метрами. После этого договор социального найма перезаключается с последующей приватизацией. Обычно в год приобретается 20 – 25 квартир. Бывает, что сдача в эксплуатацию приобретенного жилья затягивается из-за компании-застройщика. У нас есть такие квартиры в микрорайоне Южный. Поэтому сейчас мы стараемся покупать дома на вторичном рынке. Одно из условий – жилье должно быть с чистовой отделкой, чтобы в нём можно было сразу жить.

– Сегодня радостный день для молодых людей, наших земляков, – отмечает глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский. – У них появилась своя собственная крыша над головой, и это – неплохой старт. Хочу сказать, что на фоне остальных субъектов России Ленинградская область в плане предоставления жилья детям-сиротам выглядит более чем достойно. Да, бывает, что квартиры выделяют с небольшим опозданием. Но надо отметить, что в некоторых случаях мы арендуем жилье. Средства, на которые приобретается жилье, выделяются из областного бюджета. Сейчас цены на квадратные метры растут как на дрожжах. Поэтому мы обратились с заявкой к областному правительству для выделения дополнительных средств. Надеемся, что наше предложение рассмотрят, одобрят, и мы приступим к приобретению новых квартир.

– О такой квартире можно только мечтать, – говорит глава Щегловского сельского поселения Юрий Паламарчук. – Это тот самый случай, когда областные, районные и муниципальные власти, слаженно работая друг с другом, реализуют важные социальные проекты. Однокомнатная квартира в нашем поселении – отличный стартовый капитал. Хочется, чтобы у вас в жизни началась широкая белая полоса, а все невзгоды остались в прошлом. Надеюсь, что собственные квадратные метры станут основой уверенности и дальнейшего благополучия.

А ещё, квартира – это будущий новый очаг и скрепа для создания семьи. Кстати, тут рядом хорошая детская площадка. Ребятам на заметку…

– Какая светлая, красивая и уютная квартира с ремонтом, – делится впечатлениями Никита Джой. – Я сейчас «взорвусь» от положительных эмоций. Жаль только, что кота Степу с собой не взяли. По примете, первым в жилье должен войти четвероногий друг. Родился я в Нижневартовске, воспитывался в детском доме Челябинска. Потом переехал во Всеволожский район. Живу в Новом Девяткино. По профессии я столяр. Очень надеюсь открыть свое дело, жениться и завести детей.

– Какая светлая квартира, – делилится радостью Кирилл Зеленов. – Мечты сбываются. Это огромный подарок для меня. Впереди приятные хлопоты – нужно обустроить квартиру, создать уютную атмосферу!

Забота о детях—сиротах – одно из важнейших направлений деятельности администрации Всеволожского района. Сейчас у властей есть возможность выделять жилье в современных домах, коммуникации в которых прослужат ещё десятилетия. Инфраструктура вокруг таких объектов постоянно развивается –строятся спортивные центры, школы и дороги.

Ирэн ОВСЕПЯН