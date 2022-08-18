Во Всеволожске пройдут «Бархатные встречи»

В воскресенье, 21 августа, гостей и жителей города Всеволожска будет ждать заводная, душевная и очень лиричная встреча с вокальным ансамблем «Бархат», ансамблем «Дивоград» и Юлией Черняковской. Концертная программа от артистов Санкт-Петербурга и Ленинградской области пройдет в амфитеатре парка Песчанка, начало в 15.00.

Сильные вокалисты, продуманная программа и изящный артистизм исполнения давно стали визитной карточкой ансамбля «Бархат». В копилке коллектива настоящий калейдоскоп из широко известных в народе песен.

– Репертуар ансамбля создавался с душой, как шкатулка с бабушкиными драгоценностями – там народная музыка, советская песня, хиты мирового наследия и песни застольные, – отмечают организаторы встречи, сотрудники отдела культуры Всеволожского района.

Про вокалистку Юлию Черняновскую коллеги и вовсе отзываются не инче как «русская душа и русская красавица». Девушка исполняет народные и авторские песни с юного возраста, а ее чистый, теплый голос не оставляет слушателей равнодушными.

Не менее интересны выступления и ансамбля «Дивоград». Музыканты исполняют аутентичный фольклор в его самобытном звучании и с современными нововведениями. Особенно любимы публикой их зажигательные аранжировки известных народных песен.

Ну а студия эстрадного танца Dolce Vita добавит концерту динамики и поддержит музыкантов отточенными движениями.