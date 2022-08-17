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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

На Песчанке пройдет дискотека 90-х

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Музыкально-танцевальное интерактивное шоу пройдет в эту пятницу, 19 августа, в Общественном пространстве «Парк Песчанка». Окунуться в атмосферу громких хитов и уличной моды 90-х могут все желающие.

Жители и гости Всеволожска уже привыкли, что каждые выходные в городском парке проходят интересные и разнообразные активности. Песчанка стала излюбленным местом досуга и развлечений для публики всех возрастов.

Не станут исключением и эти выходные. Уже в пятницу посетителей парка ждут яркие вокальные и танцевальные номера, зажигательная музыка 1990-х и веселый интерактив.

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