На Песчанке пройдет дискотека 90-х

Музыкально-танцевальное интерактивное шоу пройдет в эту пятницу, 19 августа, в Общественном пространстве «Парк Песчанка». Окунуться в атмосферу громких хитов и уличной моды 90-х могут все желающие.

Жители и гости Всеволожска уже привыкли, что каждые выходные в городском парке проходят интересные и разнообразные активности. Песчанка стала излюбленным местом досуга и развлечений для публики всех возрастов.

Не станут исключением и эти выходные. Уже в пятницу посетителей парка ждут яркие вокальные и танцевальные номера, зажигательная музыка 1990-х и веселый интерактив.