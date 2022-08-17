В Агалатово отметили День военно-воздушных сил

В праздничный августовский день на главную площадь пос. Агалатово стекались жители – нарядные, с букетами, многие – всей семьей. Ещё до начала мероприятия девочки-волонтеры в синих футболках с надписью «Агалатово» сновали туда-сюда, готовясь к празднику. «У нас самый лучший поселок», – на бегу бросила одна из них, комментируя происходящее. Готовились к акции и ребята из клуба «Выстрел».

В строго назначенное время на центральной площади началось построение колонн, а затем торжественное шествие. Равняясь на знамена, чеканя шаг, четким строем прошли шеренги. Наряду с образцово-показательной ротой молодых военных, под звуки торжественного марша шли в парадной форме, увешанной орденами, герои прошлых лет. Собравшиеся на площади жители говорили о силе и доблести лихой крылатой гвардии. Она всегда считалась одним из элитных подразделений в военной системе.

– У нашего поселения знатная и славная лётная история, – выступая на братском захоронении в деревне Агалатово, напомнил полковник Михаил Ермолаев. – Связана она с аэродромом Касимово. Это наша воздушная гавань. Здесь, в годы Великой Отечественной войны базировались два полка: штурмовой и истребительный. Перед ними стояла сложная задача. Каждый день бойцы смотрели смерти в лицо, проявляя мужество и героизм. Летчики полка защищали небо над Ленинградом, прикрывали Дорогу жизни, обеспечивали прорыв блокады. И они справились. К сожалению, не все лётчики возвращались после вылета. Шли жестокие бои. Во время самого первого сражения погиб командир полка майор Богачев. За стойкость и отвагу 174-й штурмовой-авиационный полк был преобразован в 15-й гвардейский штурмовой авиационный Невский Краснознамённый орденов Суворова и Кутузова полк, а 153-й истребительный – в 28-й гвардейский истребительный авиационный Ленинградский ордена Кутузова полк.

Полковник Ермолаев рассказал о большой поисковой работе. Он вспомнил, что под руководством жителя поселения, ветерана Михаила Гуза, поисковики находили останки советских летчиков, искали родственников. Теперь о мужестве и героизме павших на братском захоронении в Агалатово напоминают обелиски, на которых выгравированы имена и фамилии без вести пропавших участников Великой Отечественной войны.

– Работа поисковиков – огромный и кропотливый труд, – подчеркнул Михаил Ермолаев. – Это колоссальная работа и важная миссия. Чтобы вернуть память, нужно порой больше тридцати лет. Именно столько понадобилось для того, чтобы установить имя и похоронить младшего лейтенанта Внукова… А совсем недавно во Всеволожске состоялось перезахоронение восьми авиаторов. И это тоже большое событие. Память бессмертна.

– Когда слышишь такие истории, в душе что-то переворачивается, и на современный мир начинаешь смотреть по-иному, – говорит Людмила, с которой я познакомилась в поселке. – Наверное, наша задача не просто передать память о тех событиях. Будущие поколения должны знать, что не кто-то другой, а именно наш народ в Великой Отечественной войне отвоевал у фашизма право на жизнь. Сейчас перед нами новые вызовы. Мы должны не просто сохранить наше великое наследство, но и приумножить его. Мы должны быть достойны славной памяти предков. Сохранить право называться народом-победителем.

…И вот наступает пора почтить память погибших. Никто не забыт! Ничто не забыто! Собравшиеся замирают. Раздаются артиллерийские залпы, начинается возложение цветов к мемориалу.

За выдержку и мужество

От братского захоронения делегация переместилась в Парк авиаторов, где намечалось знаменательное событие: открытие бюста Героя СССР, России, заслуженного летчика Николая Майданова.

– Агалатово можно смело назвать вертолетной столицей Ленинградской области, – приветствуя гостей, сказал глава поселения Андрей Васютин. – О нашем герое Николае Майданове можно написать целую книгу. Родился он в 1956 году. Небо звало его с раннего детства. Отслужил в армии, окончил Саратовское высшее военное авиационное училище. После окончания служил в разных военных округах. В 1984 был направлен в первую командировку в Афганистан. Ему поручали самые сложные задания. Всего за время командировок в Афганистан Майданов совершил 1250 боевых вылетов. Общий налёт составил 1100 часов. Лично вывез с поля боя 85 раненых солдат и офицеров, перевёз до 1000 десантников и 100 тонн грузов. Майданов – единственный летчик, удостоенный сразу двух высоких званий – Героя СССР и Героя России. Полковник Майданов заслужил свои Золотые Звезды на поле боя.

Торжественная церемония проходила в парке, который был заложен в честь столетия авиации России. Это место – визитная карточка и любимое место ребятни. Дети охотно лазают по самолетам, садятся за штурвал и чувствуют себя маленькими асами большого неба.

– Военная авиация – гордость наших Вооружённых сил, – говорит депутат Законодательного собрания Ленинградской области, участник контртеррористических операций в зоне боевых действий в Дагестане и Чеченской Республике Алексей Махотин. – Николай Майданов – летчик от Бога. Это про него десантники распространили негласный приказ «при встрече носить Саиныча на руках». «Восьмерка» под управлением Майданова стала символом жизни для сотен, казалось бы, обреченных бойцов. Он вызволял их из настоящего пекла.

– Мы дружили, и так уж сложилось, что потом встретились в небе над Чечней, – рассказал начальник боевой подготовки авиации Ленинградского военного округа полковник Шаукят Иксанов. – Он погиб на наших глазах, до последнего исполняя свой долг и пожертвовав жизнью ради будущего мира. Велика его роль в становлении нашей эскадрильи. Мы хотим, чтобы жители поселка знали и помнили о своих героях; чтобы наша молодежь воспитывалась на примерах таких людей, каким был Николай Майданов, – храбрых, надежных, с железной волей и стойкостью духа.

– На счету вертолётчика Николая Майданова несколько тысяч вылетов только в Афганистане, Чечне, Дагестане, – отмечает представитель Всероссийского проекта «Аллея воинской славы» в Санкт-Петербурге Виталий Шиян. – Хочу вручить супруге Героя Татьяне Майдановой копию бюста, который через несколько минут откроют в торжественной обстановке. Памятник устанавливается в рамках проекта «Аллея воинской славы». За это время было установлено более двух тысяч памятников по всей России и за рубежом.

Балтийское небо Ивана Краско

– День ВВС – это праздник со слезами на глазах, – сказал депутат Законодательного собрания Ленинградской области Владимир Сидоренко. – Мы вспоминаем всех ребят, с которыми служили, тех, которых потеряли в бою. Гордимся теми, кто сейчас выполняет свой воинский долг.

На праздник пришёл народный артист России Иван Краско.

– Никогда не хотел быть лётчиком, – отвечая на вопрос корреспондента «Всеволожских вестей», рассказывает знаменитый артист, с которым удалось побеседовать после мероприятия. – Наверное, выделывать фортели в воздухе не по мне, поэтому стал моряком. Но теперь, говорят, появились самые настоящие авианосцы в небе, так что мы с ними братья по штурвалу. Правда, лётчиком «понарошку» я стал, сыграв эпизод в фильме Владимира Венгерова «Балтийское небо». Такое кино! В картине были заняты мастера сцены как из Ленинграда, так и из Москвы. Эти съёмки стали для меня знаковыми. На них я познакомился с такими великими актерами, как Михаил Ульянов, Владислав Стржельчик, Павел Луспекаев, Олег Борисов. На тот момент – маститые народные артисты. Все они стали моими учителями. Нет. Они не преподавали в театральном институте. Просто я смотрел на их игру и, как губка, впитывал актерскую игру.

Как вспоминает артист, в роли горбоносого летчика Байсеитова снимался Михаил Козаков, который шутил, что у него из-за роли вот-вот появится «нервный тик». Те, кто смотрел фильм, знают, что герою Козакова приходилось постоянно дергаться.

– Кстати, меня называли дедушкой и стариком курса, – продолжает Иван Иванович. – Поступил я в театральный институт после службы. Был командиром Дунайской военной флотилии. Сам я родом из Вартемяг. Касимовский аэродром всего в трех километрах от нашего поселка. Он был замаскирован, но немцы иногда бросали бомбы в районе Охты, где идёт дорога на Токсово. Помню, как один раз так тряхнуло, что выбило все окна в деревне. Оказалось, что снаряд угодил в болото. Я выбежал на улицу посмотреть на фашистскую армаду. Глянул и почувствовал, как хочу зарыться в землю от страха, но, с другой стороны, очень хотел одним глазком глянуть на немецкие самолеты. Вот этот страх и любопытство, как объяснили мне потом, основные качества для становления актера.

– Я с первого класса мечтал стать лётчиком, – говорит корреспонденту «Всеволожских вестей» Герой России Алексей Махотин. – У меня старший брат вертолётчик, окончил Сызранское высшее военное училище, прошёл Афганистан. Среди агалатовских лётчиков у него много сослуживцев. Всегда слушал рассказы об авиации и восхищался. Пытался тоже пойти по стопам брата и поступить в военно-воздушные войска. Но только вот незадача, не прошёл медицинскую комиссию. Диагноз «искривление позвоночника» прозвучал как приговор и гром среди ясного неба. С детской мечтой пришлось распрощаться. Но ещё долгие годы мне снился один и тот же сон, что иду поступать в лётное училище. Профессия авиатора, о которой романтично грезили советские мальчишки, и сейчас находит преданные души. Преемственность продолжается… Так что с подготовкой достойной смены полный порядок.

Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО