Всеволожский район отметил День физкультурника

Праздник спорта и здорового образа жизни прошел на спортивных площадках района.

13 августа вся страна праздновала Международный день физкультурника. Всеволожский район широко отметил это событие. Спортивно-массовые мероприятия прошли практически во всех городских и сельских поселениях Всеволожского района. Везде организаторы постарались разнообразить праздничные программы, чтобы вовлечь в мероприятие наибольшее количество участников. Мини-футбол, баскетбол, волейбол, северная ходьба, эстафеты, мастер-классы и многое другое ожидало гостей почти на каждой спортивной площадке.

Организаторами районного праздника выступили отдел по физической культуре и спорту администрации Всеволожского района и Всеволожский Центр развития физической культуры и спорта.

Спортивные мероприятия в честь Дня физкультурника прошли на стадионе Всеволожского агропромышленного техникума, где собралось около 200 человек. Здесь состоялась торжественная церемония и награждение жителей района, отличившихся на ниве развития физкультуры и спорта. Адресное поздравление от губернатора Ленинградской области А.Ю. Дрозденко к жителям Всеволожского района зачитала ведущая мероприятия, сотрудница КДЦ «Южный» Евгения Шалягина. Собравшихся поздравила и председатель комитета по физической культуре и спорту Екатерина Михайлова. Поздравить всеволожцев приехали олимпийские чемпионы Любовь Мухачева, Людмила Муравьева, Татьяна Казанкина и Александр Краснов. Здесь же присутствовал Алексей Гуркин – депутат совета народных депутатов г. Всеволожска, двухкратный чемпион мира, чемпион и рекордсмен Европы, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Физкультурники смогли в неформальной обстановке пообщаться со спортсменами, сфотографироваться, взять на память автограф и посоревноваться с ними в игре в корнхол. После торжественной части команды разошлись по спортивным площадкам.

В этот же день в парке «Песчанка» проходил фестиваль «Pump Jam» — первые в Ленинградской области велосоревнования на асфальтовом памп-треке. Здесь спортсмены соревновались в двух дисциплинах и 6 возрастных категориях. А в зале Всеволожской спортивной школы Олимпийского резерва проходил турнир по баскетболу «Оранжевый мяч», в котором участвовало 15 команд. Победителей и призеров наградили памятными кубками, призами, медалями и грамотами.

На спортивной площадке поселка Янино прошли соревнования по стритболу, волейболу, футболу, боевым шахматам, семейная эстафета, легкоатлетический пробег и спортивная программа для людей с ОВЗ. В Кудрово, в парке «Оккервиль», состоялся мастер-класс по боксу, легкоатлетический пробег, марш здоровья по северной ходьбе, а на спортплощадке в начале улицы Березовой турнир по флорболу и легкой атлетике.

13 августа в честь Дня физкультурника из Всеволожска стартовал велопробег «Душевный Питер». Велосипедисты проехали 90 км по маршруту: железнодорожная станция Всеволожская, Ржевка, Охта, площадь Александра Невского, Обводный канал, Московские ворота, Балтийский вокзал, «Красный Треугольник», Нарвские ворота, Севкабель Порт, Приморская, набережная реки Смоленки, мост Бетанкура, Крестовский остров, Яхтенный мост, парк 300-летия, Черная речка, Кушелевка, Гражданка, Мурино, Новое Девяткино, Всеволожск.

Справка:

— Мухачева Любовь Алексеевна — советская лыжница, олимпийская чемпионка 1972 года, пятикратная чемпионка СССР, заслуженный мастер спорта СССР

— Муравьева Людмила Николаевна — олимпийская чемпионка по баскетболу 1980 года, чемпионка мира, многократная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта СССР

— Казанкина Татьяна Васильевна — советская легкоатлетка, трехкратная олимпийская чемпионка, рекордсменка мира и Олимпийских игр, заслуженный мастер спорта СССР

— Краснов Александр Геннадьевич — советский велогонщик, олимпийский чемпион в командной гонке преследования, многократный чемпион мира, многократный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР.

Александр СОРОКИН