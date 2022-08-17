Во Всеволожском районе прошел чемпионат России по пахоте

В минувшее воскресенье завершился девятый Открытый чемпионат России по пахоте. Это было знаковое событие для всей страны, а для 47-го региона – в особенности, поскольку соревнования проходили на гостеприимной ленинградской земле. Точнее – у нас, во Всеволожском районе, на полях Племенного завода «Приневское». Только за три последних, наиболее зрелищных дня гостями чемпионата стали около 60 тысяч человек. В их числе были и журналисты «Всеволожских вестей», которые с удовольствием делятся с читателями своими впечатлениями.

В торжественной церемонии открытия чемпионата, которая прошла 12 августа, принял участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев. Он зачитал специальное послание Президента Российской Федерации Владимира Путина в адрес участников, организаторов и гостей чемпионата.

«В нашей стране работа на земле испокон веков пользовалась почётом и уважением, требовала от человека особых качеств, искренней любви к своему делу, – говорится в послании. – Отрадно, что вы бережёте и развиваете традиции такого созидательного, добросовестного, кропотливого труда, демонстрируете серьёзные успехи и достижения. Подчеркну, государство и впредь будет поддерживать сельхозпроизводителей, содействовать широкому внедрению инновационных технологий, реализации крупных инвестиционных, инфраструктурных проектов. И, конечно, наш безусловный приоритет – повышение качества жизни на селе, престижа профессий, связанных с сельским хозяйством».

От имени хозяев соревнования участников и гостей приветствовал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Сегодня сельское хозяйство – стратегическая отрасль экономики. Ленинградская область – один из ведущих производителей продукции АПК России. Нам приятно, что заслуги региона отмечены высокой честью проведения на нашей земле российского чемпионата по пахоте. На неделю Ленинградская область стала центром аграрной жизни России. Мы всегда рады гостям, рады делиться опытом, знаниями и всем, что приносит наша земля», – отметил глава 47-го региона.

Председатель комитета Государственной Думы по аграрным вопросам Владимир Кашин, присутствовавший на церемонии в качестве почётного гостя, в своём приветственном слове подчеркнул, что любая работа на селе заслуживает уважения, а механизатор – главная фигура и в посевной кампании, и при сборе урожая.

Знай наших!

В течение недели более 60 участников из 40 регионов России, а также из Республик Беларусь и Кыргызстан состязались в мастерстве обработки пахотной земли. В финал вышли десять лучших. В воскресенье же были подведены и объявлены окончательные итоги чемпионата, в соответствии с которыми назван победитель. Фанфары, туш – первое место занял наш земляк Александр Дерюгин, механизатор ЗАО «Племенной завод «Приневское»!

Александр Дерюгин – один из самых титулованных участников. В его соревновательном багаже – победы в конкурсах профессионального мастерства, призовые места в соревнованиях международного уровня, победа в «Трактор-шоу» на чемпионате России по пахоте 2016 года, абсолютная победа в 2018-м. И в этом году он вновь на высшей ступени пьедестала почёта.

Несмотря на впечатляющие достижения, Александр остается скромным и абсолютно непубличным человеком. Свой успех объясняет просто – старался, работал. Суровая немногословность – вот его отличительная черта, что для мужчины скорее плюс, чем минус. Когда после объявления результатов на него набросились журналисты с вопросом, что больше всего понравилось на празднике, Александр Дерюгин честно ответил: «Понравилось всё, но я ничего не видел». На коварный вопрос о допинге для трактористов бросил короткое: «Это пот».

А вот что сказал наш губернатор Александр Дрозденко, поздравляя победителя и вручая ему ключи от автомобиля УАЗ «Патриот»: «Родное поле, поддержка всей Ленинградской области и большое личное мастерство помогли нашему чемпиону победить в соревнованиях. Мы поздравляем Александра и желаем ему новых побед».

Опытный тракторист борозды не испортит…

В спортивной пахоте есть свои сложности. Согласно правилам чемпионата борозда должна быть определенной глубины, прямая, аккуратная и равномерная по всей её длине, четко выделяющаяся, с хорошим оборотом пласта. Передвигаться по вспаханной площади на тракторе запрещено.

А ещё участок для соревнований имеет форму трапеции, поэтому найти правильную траекторию непросто даже для бывалого пахаря. Пользоваться хитрой электроникой нельзя – из инструментов у конкурсантов только рулетка и наметанный глаз. Оценивают качество пахоты специальные судьи по 14 критериям. Особенно впечатляет позиция «аккуратность и красота обработанного участка».

Каждый финалист должен вспахать участок длиной 100 метров, шириной 24 метра с одной стороны и 16 метров – с другой. Весь процесс вспашки делится на 7 этапов.

В первый день чемпионата отсеялись многие участники, до финала дошли, как уже было сказано, 10 непревзойденных мастеров пахоты, влюбленных в своё дело. К слову, в соревнованиях принимали участие не только профессиональные трактористы, но руководители сельхозпредприятий, фермеры, преподаватели и студенты. В числе конкурсантов были две девушки – обеим присвоен титул «королевы пашни».

Дело важнее бизнеса

В деловой программе девятого Открытого чемпионата России по пахоте 2022 года приняли участие все знаковые лица машиностроительного и агропромышленного комплексов и профессионалы отрасли. В рамках «Аграрной недели Ленобласти», приуроченной к соревнованиям, прошли семинары, конференции и бизнес-диалоги, посвященные актуальным темам развития отечественного АПК. Главные векторы – обновление парка техники российских сельхозпроизводителей, меры господдержки малых форм хозяйствования, а также профориентация молодых россиян.

Выступая на форуме «Стратегические ориентиры развития АПК. Техническая модернизация – драйвер роста и гарант стабильности отрасли», генеральный директор холдинга «Кировский завод» Сергей Серебряков отметил, что приходится работать в непростое время для нашей Родины.

«Победить можно, только сжав себя в кулак и собравшись все вместе, откинув все распри и суету, связанную с конкуренцией, – подчеркнул Сергей Серебряков. – Нужно заменить слово «бизнес» русским словом «дело», и заниматься великим делом продвижения интересов страны и нашего Отечества со всей ответственностью и самоотдачей, каждому на своем участке».

Не пахотой единой

Поле, где развернулся чемпионат, в эти дни напоминало настоящий агропромышленный Диснейленд. Детям, которых на этом празднике труда было огромное количество, впечатлений хватит на год – о них особо позаботились организаторы. Издалека был виден надувной батут в виде трактора исполинских размеров. Малышню манили разнообразные прыгалки-лазалки-каталки и прочие атрибуты счастья, щедро представленные в детском городке. Ребята постарше осваивали хитросплетения замысловатого лабиринта, выложенного из сенных блоков, живо интересовались экспозицией Музея истории трактора, который привез на выставку сельскохозяйственной техники свои лучшие экспонаты. Всё можно было потрогать, на всё можно было залезть, посидеть на водительском месте и покрутить руль. Дети гроздьями висели на металлических лесенках, а родители непрерывно фотографировали своих совершенно счастливых чад.

На аллее современной сельхозтехники этой самой техники было без счета. Гигантские агрегаты, крошечные шустрые и многофункциональные манипуляторы, высокотехнологичные механизмы с космическими формами – и это не считая вполне традиционных тракторов, комбайнов, веялок и сеялок. Представители компаний-производителей не только терпеливо объясняли всем желающим отличие, например, рулонного пресс-подборщика от ленточного валкообразователя, но и периодически устраивали «показательные выступления», демонстрируя возможности своей продукции.

Кое на чём можно было и покататься – например, на мотоблоке с прицепом, который в просторечии называют «собакой».

А ещё гостям показывали «тракторный балет» – одни трактора, увенчанные шляпой и усами, вальсировали в паре с другими, украшенными венками и внушительными бутафорскими губами.

Большим успехов у детей и взрослых пользовалась выставка фермерских животных. Ещё бы – ведь там были не только коровы, лошади и овцы, но и лама, и верблюд, и пятнистые пони, и даже тибетский як небольших размеров. Кролики, соболи и прочая мелкая живность, а также генетическая коллекция редких и исчезающих пород кур вызывали у многочисленных посетителей восторг и умиление. К слову, куры – нарядные, хохлатые, с мохнатыми лапками – продавались по 500 рублей за штуку. Точнее, за голову.

Мы делили бутерброд…

Не только о зрелищах, но и о хлебе насущном позаботились организаторы чемпионата. На площадке работали многочисленные фуд-корты, предлагая гостям самые разнообразные угощения. Можно было быстро перекусить хот-догами и шавермой, или заказать шашлык, или же полноценно пообедать в гостеприимной тени открытых шатров. Было и пиво, и сидр, и медовуха. У павильона, где проходила дегустация российских вин, образовалась большая очередь и толчея, но подвыпивших граждан не наблюдалось – за порядком бдительно следили наряды росгвардейцев. Также во все дни чемпионата постоянно дежурили медики и пожарные.

Чемпионат ознаменовался «вкусным рекордом» – команда фермеров Ленобласти изготовила гигантский бутерброд длиною 47 метров 95 сантиметров. Цифры наполнены символизмом: 47 – номер нашего региона, а 95 – столько лет Ленинградской области исполнилось в этом году. В начинку пошли овощи – огурцы, помидоры, а также базовые ингредиенты – обжаренный говяжий и бараний фарш, рыба. Основой стали багеты длиной в 1,2 метра. Сами мы процесса изготовления и поедания этого бутерброда не застали, но по отзывам выходит, что получилось очень вкусно.

Обширная концертно-развлекательная программа проходила на главной сцене – веселые конкурсы и забавные викторины с призами и подарками, выступления эстрадных артистов и коллективов сменяли друг друга, словно картинки в ярком калейдоскопе.

Апофеозом культурной программы стало выступление певицы Наташи Королевой – мы не видели, но, говорят, Наталья Владимировна имела большой успех.

Знакомые – старые и новые

Одним из наиболее посещаемых мест стала сельскохозяйственная ярмарка – в трех огромных павильонах свою продукцию представили фермерские и крестьянские хозяйства Ленинградской области и других регионов. География обширная – Московская, Псковская Новгородская, Вологодская области, Башкирия и Татарстан, Белоруссия – очень многие захотели принять участие в этом масштабном проекте.

Встретили старых знакомых – известного фермера из Агалатово Гаро Мнацаканяна и его супругу Аллу, которые привезли на ярмарку продукцию своего хозяйства. Молоко цельное и топленое, ряженка, кефир, мацони, творог, сливки, сметана, сыры слабой соли – адыгейский, брынза, сулугуни, чанах, лори, чечил, моцарелла, рикотта, сырные мешочки, масло сливочное – и это неполный список экологически чистого товара, который фермерское хозяйство предлагает своим потребителям.

«Торговля идёт не очень бойко, – поделилась Алла Мнацаканян. – В принципе, мы и не рассчитывали на какой-то повышенный спрос. Сельскохозяйственные ярмарки – это не про прибыль. Скорее, это возможность себя показать и на других посмотреть. Познакомились со многими производителями молочной продукции, делимся опытом, нарабатываем новые связи».

У одного из прилавков наше внимание привлек плакат «Осторожно! Очень вкусно!» и необычный акцент продавца. Французы? Точно! Свои сыры, паштеты, риеты и хлеб привезли на ярмарку подмосковные фермеры Бернар Дурново и его компаньон Этьен Лапланж. Оба уже достаточно давно обосновались в России. У Бернара русские корни – он потомок Петра Дурново, министра внутренних дел при императоре Николае I. Производство находится в Курской области, торговые площадки – в Подмосковье, ими управляет Этьен. У них тоже торговля идет ни шатко ни валко, что, в общем, вполне объяснимо – 150-граммовая баночка гусиного паштета стоит 600 рублей, столько же – риет из утиной печени с трюфелями.

Вообще, цены на ярмарке далеки от дружелюбия. Стоимость сыров под брендом Олега Сироты начинается с полутора тысяч за килограмм. Не отстают в ценообразовании и менее именитые производители – мы видели ценник в 5 тыщ за килограмм выдержанного сыра, произведенного по итальянской технологии. Тонкий прутик-саженец какого-то особо урожайного сорта малины – две тысячи, усы клубники – по 150 рублей за штуку. Однако те, кто проявил гуманность в отношении потенциальных потребителей, на отсутствие покупателей не жаловались.

Креативный подход к торговле продемонстрировали представители рыбоводческого хозяйства из Приозерского района – они организовали для посетителей ярмарки конкурс по ловле форели голыми руками. Удалось поймать рыбину в небольшом чане и донести её до весов – всё, она твоя. Бесплатно. На этом фоне цена в 600 рублей за килограмм свежайшей радужной форели не казалась чрезмерной.

И на прощание…

Девятый Открытый чемпионат России по пахоте завершён, итоги подведены, победители названы, призы вручены. По мнению участников соревнований, чемпионат стал прекрасной возможностью проверить свои профессиональные навыки, перенять опыт коллег, поделиться собственными наработками. Деловые люди оценили площадку для обсуждения новых перспективных проектов, налаживания взаимовыгодного сотрудничества и демонстрации достижений.

Следующий, юбилейный, десятый Открытый чемпионат России по пахоте пройдет в 2023 году в Республике Татарстан.

Светлана ЗАВАДСКАЯ

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО