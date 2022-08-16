Стихи Николая Гумилева прозвучат на «Книжных аллеях»

20 августа в 18.00 на «Книжных аллеях» Санкт-Петербурга (ул. Малая Конюшенная, у памятника Н.В. Гоголю) Творческий Союз «День памяти поэта Николая Гумилёва во Всеволожске» представит программу «Николай Гумилёв в 2022 году».

«Книжные аллеи» – это культурное пространство в центре Санкт-Петербурга, на котором происходит презентация книг, выступления музыкальных и танцевальных коллективов, поэтические вечера, мастер-классы, театральные представления, образовательные лекции и кинопоказы.

Приглашаем послушать стихи Николая Степановича Гумилёва в исполнении поэтов, авторов-исполнителей и чтецов. Желающие могут прочесть стихи поэта у открытого микрофона.

По организационным вопросам обращаться к Ирине Гуреевой-Дорошенко, тел: +7 921 993-08-54.