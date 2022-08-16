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Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Кузьмоловские «единороссы» победили коммунистов

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14 августа в Кузьмолово состоялся дружеский матч по футболу между командами партий «Единая Россия» и КПРФ. Участие в матче приняли кандидаты в депутаты в местный совет народных депутатов. 

Матч судил действующий арбитр ФИФА по пляжному футболу Виктор Листратов. Посмотреть на игру политических оппонентов пришло немало зрителей. В напряженной борьбе коммунисты уступили единороссам со счетом 3:4. Победный кубок вручил ветеран Великой Отечественной войны и давний поклонник футбола Евгений Смирнов.

После матча сотрудники молодежного центра «Альфа» организовали для детей мастер-класс по футболу.

Александр Сорокин

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