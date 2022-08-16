В Токсово готовятся к соревнованиям в честь Владимира Белоусова

12 августа, накануне Дня физкультурника, заслуженный тренер РСФСР Сергей Михайлович Ленинский приехал с официальным визитом к единственному олимпийскому чемпиону России по прыжкам на лыжах с трамплина Владимиру Белоусову.

Поводом для встречи стало вручение Владимиру Белоусову Почётной грамоты Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга. Грамотой отмечено 54-летие «золотого прыжка» спортсмена.

В личной беседе тренеры обсудили новости районного спорта. Говорили, в частности, о том, что на кавголовских трамплинах – хорошие перемены, что активно идёт стройка Ленинградского областного Центра олимпийской подготовки в Токсово. Владимир Павлович Белоусов давал очень ценные советы по тренировке молодых спортсменов.

В настоящее время олимпийский чемпион тяжело болен, и вот уже несколько лет не может самостоятельно выходить на улицу. Но в спортивной элите России его помнят, Федерация по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью регулярно поздравляет с днём рождения, а участники новых Олимпиад присылают приветы с олимпийских трамплинов.

В Токсово ежегодно проводятся соревнования, посвящённые олимпийскому чемпиону. Ближайший такой старт будет в эти выходные – 20 – 21 августа. Планируется, что к нам приедут ветераны прыжкового спорта из разных уголков России.

Каждый раз к новому соревнованию, посвящённому В. Белоусову, администрация Токсовского поселения подготавливает свои наградные медали. Спортивный клуб «Токсово» активно участвует в создании дизайна этих медалей. У них – эксклюзивное оформление, которое изменяется каждый год, и люди, приехавшие на соревнование, потом бережно хранят их как сувенир, потому что вторых таких медалей больше не будет. Каждый новый образец медали в первую очередь торжественно вручают Владимиру Белоусову.

Вот и в этот раз Сергей Ленинский вручил Владимиру Павловичу экземпляр новой медали с надписью: «54 года победы В.П. Белоусова в X зимних Олимпийских играх».

Людмила ОДНОБОКОВА