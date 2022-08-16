Во Всеволожском районе заметили лосиху с двумя лосятами

Биолог Павел Глазков поделился любопытной фотонаходкой – в лесах Всеволожского района он запечатлел лосиху с двумя детенышами. Животные неспешно пересекали поле с высокой травой, которая практически полностью скрывала лосят.

Как отметил биолог в своем блоге «Каждой твари по паре», в Ленинградской области лосята появляются на свет в конце весны. Как правило лосиха рождает одного, реже двух детёнышей. Иногда животное может выносить тройню, но такие случаи очень редки.

– В природе лосята остаются с матерью до года. В конце весны у самки появится новое потомство, и она отгонит от себя своих годовалых детей, рожденных в прошлом сезоне. С этого времени они начнут вести самостоятельную жизнь, – отмечает Павел Глазков.

Напомним, что в конце лета начинается сезон миграции лосей. Животные покидают свои привычные места обитания и нередко держат путь близ автомагистралей. Водителям следует быть особенно внимательными на дорогах, расположенных неподалеку от лесных массивов.

Фото блога «Каждой твари по паре»