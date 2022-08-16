Волонтеры проведут уборку на Пугаревском карьере во Всеволожске

Жителей и гостей Всеволожска приглашают провести выходные в одном из самых живописных мест города – на берегах Пугаревского карьера. Волонтеры смогут насладиться прекрасными видами и помочь сохранить красоту этого места, убрав скопившийся за лето мусор.

Акция по уборке пройдет 21 августа. Общий сбор объявлен на 15.00. С собой можно взять перчатки и плотные мешки для мусора. Если есть возможность – привезти грабли и лопаты. Часть инвентаря будет подготовлена организаторами, однако запасной инструмент может пригодиться.

Администрация Всеволожского района дополнительно организует вывоз мусора из определённой точки. Финальным штрихом уборки станет размещение агитационных плакатов, призывающих беречь наш общий дом.

Ну а завершится трудовой день пикником на берегу карьера. Связаться с организаторами можно в мессенджерах «Вотсап» и Телеграм по телефонам +7 905 217-78-37, Регина и +7 981 821-14-16, Екатерина.