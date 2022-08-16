Возобновлено строительство трех долгостроев Всеволожского района

Новые подрядчики вышли на строительство проблемных жилищных комплексов «Черничная поляна», «Материк» и «Радужный». К концу августа будут представлены актуальные сроки сдачи объектов.

Как сообщает областной строительный комитет, новых подрядчиков для долгостроев в Мурино, Всеволожске и Юкках в оперативном порядке нашла Дирекция комплексного развития территорий.

«Сегодня ДКРТ обладает всеми ресурсами, чтобы достроить эти дома. Финансирование стабильное», – сообщили в Стройблоке ЛО.

Сейчас на объектах трудятся около тридцати работников, однако до конца недели подрядчики планируют увеличить число задействованных людей. За счет мобилизации ресурсов и увеличения продолжительности рабочего времени будет сокращено отставание от исходных графиков работы. Актуальные сроки сдачи объектов в эксплуатацию Дирекции КРТ планирует предоставить до 25 августа.