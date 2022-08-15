Чемпион России по пахоте живет во Всеволожском районе

Александр Дерюгин, механизатор племенного завода «Приневское» стал победителем 9-го Открытого чемпионата России по пахоте, который проходил на родных для чемпиона полях «Приневского».

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в чемпионате участвовало 60 механизаторов из 40 субъектов РФ, а также Республик Беларусь и Кыргызстан. Они соревновались в спортивной пахоте и профессиональном мастерстве управления трактором «Трактор-шоу». Главный приз — кубок и автомобиль УАЗ Патриот.

«Родное поле, поддержка всей Ленинградской области и большое личное мастерство помогли нашему чемпиону победить в соревнованиях. Мы поздравляем Александра и желаем ему новых побед», – сказал, обращаясь к новому чемпиону России губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Напомним, что Александр Дерюгин – победитель Всероссийского чемпионата пахарей 2018 года. Тогда наш земляк взял главный приз этого соревнования – новенький трактор Agrolux 4.80.