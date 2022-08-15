Сертолово и Санкт-Петербург свяжет новая железнодорожная ветка

Ленинградская область совместно с РЖД реализует проект железнодорожной ветки, которая свяжет 30-минутным маршрутом Сертолово с Санкт-Петербургом.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, сейчас для Октябрьской железной дороги разрабатывается проектная документация по реконструкции железнодорожного пути на участке Сертолово – железнодорожная станция «Левашово». Проект входит в комплексную программу по развитию Санкт-Петербургского железнодорожного узла.

Предусматривается приведение железнодорожного пути к современным требованиям безопасного движения, электрификация линии от железнодорожной станции «Левашово» до проектируемого остановочного пункта в Сертолово. До конца года планируется направить проект в Главгосэкспертизу. Завершение строительства и запуск движения запланированы на вторую половину 2024 года. В рамках проекта будут созданы две новые железнодорожные станции: «Песочная-2» и «Сертолово».

Фото пресс-службы областного правительства