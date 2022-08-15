На Песчанке прошел фестиваль молодежи и студентов Ленинградской области

12 августа Всеволожск принимал молодежные команды из Санкт-Петербурга и Ленинградской области в парке «Песчанка».

Представители современной уличной субкультуры кардо демонстрировали свои таланты и умения на девяти площадках. Что такое хип-хоп, брейк-данс, паркур, воркаут, граффити и другие виды развлечений объяснили и показали собравшиеся здесь молодые люди.

С 12 до 18 часов в пространстве парка звучала музыка и кипела активная жизнь. Девушки и юноши знакомились, общались и соревновались. На фестивале проходили отборочные туры в девяти номинациях. Сильнейшие представители молодежных направлений 47-го региона в сентябре отправятся в Белгород, где будет проходить Всероссийский фестиваль уличной субкультуры.

Александр Сорокин

Фото автора