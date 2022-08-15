О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Мобильные экопосты будут следить за качеством воздуха

0 Комментариев

Комитетом Госэконадзора организовано круглосуточное дежурство мобильных экопостов в Мурино и Кудрово, для оперативного реагирования по жалобам на неприятные запахи в этих населенных пунктах открыта «горячая линия».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. После сигнала в социальных сетях или на «горячую линию» о неприятных запахах экомилиционеры в круглосуточном режиме готовы выехать по конкретным адресам для проверки наличия или отсутствия вредных веществ в воздухе.

Результаты мониторинга будут ежедневно публиковаться в официальной группе Госэконадзора. Телефон «Горячей линии» для обращений +7 993 209-61-12.

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Ольга Ковальчук: «Когда делюсь энергией, чувствую прилив сил»
  2. К проверке будь готов!
  3. На острие иглы загубленная жизнь
  4. Первый раз в детский сад!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code