Мобильные экопосты будут следить за качеством воздуха

Комитетом Госэконадзора организовано круглосуточное дежурство мобильных экопостов в Мурино и Кудрово, для оперативного реагирования по жалобам на неприятные запахи в этих населенных пунктах открыта «горячая линия».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. После сигнала в социальных сетях или на «горячую линию» о неприятных запахах экомилиционеры в круглосуточном режиме готовы выехать по конкретным адресам для проверки наличия или отсутствия вредных веществ в воздухе.

Результаты мониторинга будут ежедневно публиковаться в официальной группе Госэконадзора. Телефон «Горячей линии» для обращений +7 993 209-61-12.