Цветы – «деткам из Ленинграда»

В очередную годовщину того страшного дня, когда в результате налета немецкой авиации на узловой станции Лычково был разбомблен эшелон с ленинградскими детьми, большая делегация из Санкт-Петербурга совершила поездку в Демянский район Новгородской области, на место трагедии.

Так называемый «лычковский эшелон» был первым в череде эшелонов с ленинградскими детьми, уничтоженных в первый месяц войны. Затем последовала трагедия на станциях Тихвин и Боровинка. Завершило этот страшный мартиролог войны уничтожение эшелона с эвакуированными детьми на станции Армавир. Но в том эшелоне были дети не только из блокадного Ленинграда, но и со всего юга России. Журналист газеты «Всеволожские вести» побывала почти во всех этих местах в составе делегаций ветеранов и делится впечатлениями от последней поездки в Лычково, где 18 июля, 81 год назад, произошла страшная трагедия.

«Не знаю… Не помню…»

«…Лучково или Лычково, Демьянск или Демянск. Почему-то запомнились именно эти названия. Но что они значат? Город? Станция? Поселок? Наверное, они находились где-то близко друг от друга. Судя по последовательности происходившего, мы были вначале в Демянске, где попали под немецкий танковый прорыв. Потом нас повезли в Лычково, где нас бомбили немцы. Нам ещё раньше говорили, что нас повезут на дачу, которая называется «Тыл». Но ни Демянск, ни Лычково не были похожи на дачу…»

«На самом деле это скорее было похоже на ад». – Это строки из книги Людмилы Пожедаевой «Война, блокада, я и другие», которую она сама назвала «Мемуары ребёнка войны». Написала 16-летняя Мила Анина (такой псевдоним придумала себе девочка) эти дневниковые заметки, можно сказать, «по горячим следам», через несколько лет после войны, когда память ещё живо хранила в том числе и ужасающие детали бомбежки на станции Лычково. Изданы были эти воспоминания только в двухтысячных. Мы многие десятилетия ничего не знали об этой трагедии.

– Впрочем, нет, – уточняла Людмила Васильевна много лет спустя, когда мы уже в двухтысячном году встретились с ней, – была публикация такого журналиста, кажется, его фамилия Буров, где он дал информацию: в бомбежке на Лычково погибло 17 детей из Ленинграда. Я нашла телефон, позвонила ему, мы несколько часов говорили. Я ему рассказала о том, что видела своими глазами: целых детских тел практически не было, все были под останками горевших вагонов и висели на окружающих деревьях и кустах. Похоронная команда из военных и местных женщин похоронила на местном кладбище 41 ребенка. Остальные детишки, точнее то, что от них осталось, были похоронены в общей огромной могиле.

Только из одного Кировского района Ленинграда было эвакуировано шесть тысяч детей. А ещё был Дзержинский, Центральный, другие…

В результате этого долгого разговора журналист мне сказал: «Но вы же понимаете, если бы я написал так, как это было, мы бы с вами сейчас не разговаривали»…

Да, долгие годы эти цифры, трагические события на станциях Лычково, Тихвин, Боровинка были строго засекречены. Долгие годы над этой братской могилой в Лычково стояла простая солдатская пирамидка с лаконичной надписью: «Ленинградские дети». И только несколько местных женщин, на глазах которых произошла эта трагедия, приходили на эти могилы почти каждый день. Ухаживали за могилами, приносили конфеты, игрушки, полевые цветы «деткам из Ленинграда»…

Нынче в эти трагические памятные дни мы едем в Лычково и Демянск большой делегацией: общественные организации, в том числе «Дети войны», «Волонтеры Победы», детский клуб «Патриот» Красногвардейского района, ветераны, потомки героев-победителей – в шестой раз общественное региональное патриотическое движение «Вечно живые» организует в Демянский район подобные поездки. Более 20 лет назад по инициативе ветеранов Демянского района и Санкт-Петербурга на станции Лычково и на кладбище поселка Лычково встали памятники.

«Девочка с куклой»…

Один из них был установлен и торжественно открыт на станции Лычково 9 мая 2005 года, в год 60-летия Победы в Великой Отечественной войне. Создан он на народные деньги, автор – волгоградский скульптор Виктор Фетисов. Памятник получился пронзительный: хрупкая фигура ребенка – девочка в эпицентре взрыва. Её глаза полны ужаса, ручка прижата к сердцу, как бы защищая его, из другой руки падает кукла… По щеке ребенка скатывается крохотная слезинка. Та самая, единственная, которой «мир не стоит», по словам Достоевского.

Удивительно, но девочка очень похожа на Ирочку Бочарову – я видела её фотографии в трехлетнем возрасте. Ирочка Бочарова – это Ирина Алексеевна Зимнева, учитель, доктор наук, замечательный фотохудожник, удостоенный многих, в том числе международных, премий и сопредседатель общественного движения «Вечно живые». Ей было три года, когда её посадили в ту самую теплушку, увозящую, по плану руководителей Ленинграда, детей в глубокий тыл. То есть на станцию Лычково. Напомню, что в то время Демянск, Лычково – это была Ленинградская область. Но речь не об этом, а о том, что крохотная кукла, которую Ирочке мама дала в дорогу, строго-настрого наказав с ней не расставаться и никому не отдавать, – спасла Ирочке жизнь. В самом прямом смысле. Мальчик, разбиравший сгоревшие вагоны, из-под кучи досок разглядел очень необычную для деревенских ребятишек игрушку: куклу, которая открывала глаза и говорила «мама». Он потянул куклу за ручку, а рука ребенка только крепче сжала свою куклу. Инстинктивно. Но девочка оказалась жива!

Сегодня Ирина Алексеевна Зимнева, которой в 41-м году было три года, – единственная из ленинградских детей, уцелевших в тех эшелонах, кто продолжает ездить сюда, в Лычково.

– Нет, есть ещё, конечно, те, кто уцелел в той страшной бомбежке. Во всяком случае, когда мы в 90-х годах начали искать и составлять списки уцелевших, откликнулись 18 человек. Но на ногах сегодня только я одна, – рассказывала Ирина Алексеевна участникам памятной поездки.

«И память сердца говорит»…

Поездка действительно памятная, потому что говорила память сердца у всех, кто ребенком пережил блокаду, все ужасы войны.

Л.В. Пожедаева уже не может навестить дорогие её сердцу могилы и положить цветы ленинградским детям.

Травмы, полученные в результате тех бомбежек, давно приковали её к инвалидному креслу. Да, она была в результате все-таки эвакуирована по льду Ладожского озера, по Дороге жизни в глубокий тыл, выжила и окончила два университета, много сделала для восстановления исторической справедливости. В память о блокадных детях.

Великолепно помнит и начало блокады, и её развитие ещё один участник нашей поездки – председатель Совета ветеранов Московского района Антоний Иванович Чернявский. Помнит, как горели Бадаевские склады с продовольствием, как постепенно пустел город и в сугробы падали ещё живые люди, помнит лёд Ладоги и кусочек хлеба на том берегу, где была жизнь…

Наша землячка Людмила Французова исполняла в тот день обязанности экскурсовода, читала стихи поэта Анатолия Молчанова. Ветераны подпевали артистке, лауреату международных конкурсов Татьяне Шелковой.

Наша делегация побывала в тот день и на кладбище поселка Лычково, и на братской могиле детей Ленинграда. На мемориале воинам, сложившим головы в битве под Демянском, – ведь это именно там погибла практически вся 2-я Ударная армия. Мы посетили два замечательных музея: краеведческий музей города Демянска и уникальный музей поселка Лычково, которым заведует Евгений Дудник, сам участник поисковых отрядов, великолепно знающий историю сражений и в целом историю этих мест. Мы встретились с главой района А.Н. Сапоговым, который рассказал, какие тесные связи всегда были у Демянска с Ленинградом-Петербургом и что дружбу эту скрепляет наша общая боль и историческая память.

Автор Татьяна ТРУБАЧЕВА