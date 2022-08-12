Куйвозовское поселение отметило 95-летие

Торжественные мероприятия по этому поводу состоялись 6 августа в Васкелово у сельского Дома культуры.

Знаменательную дату муниципальное образование встретило под девизом «Куйвозовская перезагрузка», что ознаменовало новые начинания в благоустройстве поселения и в целом в улучшении качества жизни. Глава администрации Денис Кондратьев сказал в своем обращении к жителям: «Наше поселение с большими перспективами, уверен, что в скором времени у нас появится и ФОК, и замечательный парк в Гарболово, и ещё много комфортных и современных проектов».

В торжественный день на площади у ДК раскинулась выставка творчества мастеров народных промыслов и ремесел. Гостей мероприятия развлекали как местные творческие коллективы, артисты балета и цирка, так и знаменитые артисты: группа «Мохито», Константин Легостаев и другие. Для детей подготовили интересную программу и развлекательную площадку с игровыми станциями и аттракционами.

В торжественной обстановке Благодарственными письмами МО «Куйвозовское сельское поселение» наградили: семьи, прожившие вместе 50 лет; военных, тесно сотрудничающих с органами местного самоуправления; крупные компании, постоянно участвующие в жизни поселения, а также медицинских работников, сотрудников детских садов и школ.

Фото МКУ «Васкеловский СДК»