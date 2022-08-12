Комфортная среда – главная фишка района

«Недаром говорят, что жизнь на земле создал Бог, а все остальное – строители». Именно эти слова-поздравления звучат обычно в праздник людей созидательной профессии. День строителя отмечается в нашей стране вот уже 60 с лишним лет во второе воскресенье августа, в 2022 году – 14-го числа.

Эта профессия всегда была почитаема народом. Работа строителей посвящена самой важной цели – созданию комфортных условий для жизни. Несомненно, будни зодчих, как называли их раньше, очень тяжелы. Но творения настоящих мастеров живут веками. Хорошеют города. Широкие проспекты, магазины, театры манят своей красотой. И еще именно благодаря строителям многие семьи наконец-то обретают долгожданную крышу над головой и познают радость новоселья…

Темпы роста строительства социальных объектов и объектов благоустройства во Всеволожском районе растут. Это видно невооруженным глазом. Достаточно пройтись по улицам городов и поселений. Красивые парки прекрасно смотрятся на фоне улиц и проспектов.

О развитии отрасли наша беседа с начальником управления строительства, дорожного хозяйства и благоустройства администрации Всеволожского района Александром КОРНЕЕВЫМ.

Крути педали в дальние дали

– Всеволожский район охватила веломания. Двухколёсный транспорт – здоровая альтернатива автобусам. На каком этапе продолжение строительства и куда оно завезет?

– Одним из главных объектов благоустройства, который будет сдан к 1 сентября в городе Всеволожске, остается велодорожка. Второй этап её строительства вышел на финишную прямую. Сейчас наводим лоск: устанавливаем малые архитектурные формы, светофор. Нет никаких сомнений, что уже в августе объект будет сдан. Изначально планы по её строительству были достаточно амбициозные. Намеревались дотянуть ее до Петербурга. Казалось, что на нашем пути не будет препятствий. Ан нет. Земельные участки оказались в частной собственности. Сейчас пытаемся выйти из этой ситуации. Рассматриваем разные варианты. Обсуждается вопрос продолжения велотрассы от улицы Героев до Колтушского шоссе.

Планируется разработать единый маршрут по всему городу Всеволожску: от Приютинской улицы до Христиновского проспекта с переходом в микрорайон Южный. В соответствии с концепцией, которую утверждали в правительстве, велотрасса тянется от Петербурга в Щеглово, Романовку и Морозовку, до Ладожского озера.

– А как сделать так, чтобы слова не расходились с делом?

– Дело в том, что отрезок на Дороге жизни находится в ведении регионального дорожного комитета, а участки, которые за полосой ее отвода, – в зоне влияния руководителей поселений. Поэтому всё упирается в финансовую смету и зависит от бюджета. Приведу пример Романовки. Там сейчас идёт благоустройство территории возле шоссе Дорога жизни. Найти дополнительные деньги в бюджете поселения на строительство велодорожки сложно.

– Александр Сергеевич, в районе в рамках национального проекта государственной программы «Жилье» успешно реализуется проект «Комфортная среда», появляются новые общественные пространства, красиво «припудрились» фасады старых домов. Какие ещё сюрпризы ждут жителей?

– Прежде чем рассказать о комфортной среде, хотелось бы вспомнить про ещё одну важную подпрограмму в рамках нацпроекта «Жилье». Это – расселение жильцов из ветхих двухэтажных бараков и кирпичных домов. В его рамках уже снесены четыре дома во Всеволожске. Таким образом, очищаем город от старого фонда. Довольные жильцы уже получили заветные и долгожданные квартиры.

Программа «Формирование городской комфортной среды» направлена на то, чтобы сделать свой город комфортным и красивым. Его конечная цель – улучшить качество жизни мегаполисов и небольших городов. Процесс участия – предельно прост. Он состоит из нескольких этапов. Порядок четко закреплен в документах. Но всё начинается с инициативы. Активное и неравнодушное к проблемам население в тандеме с местными депутатами и специалистами районной администрации выбирает общественную территорию. Безусловно, возникают определенные дискуссии.

Когда построят ФОК?

– Но надо признаться, что именно в споре рождается истина…

– Конечно! За эти годы благодаря программе появились новые «центры притяжения» в Агалатово, Романовке, Дубровке, Юкках, Токсово, Рахье, Всеволожске, Сертолово, пос. им. Свердлова, Кузьмолово и других городах и поселениях района. К примеру, благодаря нацпроекту во Всеволожске на Румболовской горе сдали новый парк в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сквере установили мемориальную стелу, памятник защитникам Балтийского и Ленинградского неба, полноразмерную модель самолета ДБ-3Ф (Ил-4). Построено разворотное кольцо у Всеволожской железнодорожной станции.

– А что с новым общественным пространством на улице Дружбы?

– Сдать общественную территорию в срок помешали владельцы порядка 20 незаконных гаражей. Новое красивое пространство появится с задержкой. Строители ждут демонтажа гаражей. В следующем году Всеволожск приобретает ещё одно место притяжения – «Нижний парк», недалеко от жилого дома, который в народе называют «кораблик».

– Один из частых вопросов, который задают наши читатели: «Когда сдадут в эксплуатацию ФОК во Всеволожске?».

– В следующем году. Не волнуйтесь, объект точно будет сдан! Причина задержки – замена строительных материалов, которых не оказалось в производстве. Надо было искать их аналоги. Например, мы столкнулись с такой же проблемой при замене насосов на котельной. Их сейчас нет в производстве. Пока искали аналог, шло время. Вопрос старались решить в марте, но урегулировали только в июле. Так и со строительством ФОК. Надо отдать должное федеральным властям, они быстро внесли предложения и разработали постановления в части изменений существенных условий.

– Люди не всегда справедливы, злобной и несправедливой критики хоть отбавляй. Порой слышишь: «Какой ужасный проект!», а на самом деле потом это пространство становится главной фишкой населенного пункта. Сколько было упреков из-за строительства парка «Песчанка». Протесты, пикеты, жалобы… Зато сегодня это общественное пространство стало излюбленным местом отдыха горожан и гостей города Всеволожска. Как вы работаете в таких непростых условиях?

– Ответ прост. Людей можно понять. Некоторые руководствуются эмоциями. Особенно когда предъявляют претензии. Надо действовать в правовом поле и в рамках закона. Жители готовы вести пустые споры вместо того, чтобы выслушать и найти точки соприкосновения. Знаете, все разные. Вот есть инициативная команда ребят из нашего района, которые собираются и сами вывозят мусор. При этом не стараются громко заявить о себе, а лишь заботятся о природе. Ну а бывают такие, которые посадят дерево и распиарят себя на весь мир.

Копейка рубль бережёт

– В социальных сетях то и дело оперируют неподкрепленными утверждениями о раздутости сметы на строительство дорог, благоустройство общественных территорий. Развейте, пожалуйста, этот миф.

– Знаете, сколько государственных и независимых лицензированных экспертиз проходят сметы в зависимости от строительства объекта! Эксперты очень тщательно, как под микроскопом, рассматривают расценки и объем наших работ. Налогоплательщики пусть не беспокоятся. Каждая заплаченная ими копейка идёт на благо развития нашего района. Да, цены на строительные материалы за последний год колебались: что-то дешевело, что-то дорожало.

– На это обратил внимание и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, который на одном из совещаний резко высказался насчет того, что монополисты стали диктовать свои условия.

– Суть в том, что в два раза подорожало подключение к электросетям. От нынешней стоимости бьет током. Кроме того, из-за западных санкций сузился рынок стройматериалов. Приходится выбирать аналоги, которые дороже из-за своих характеристик. В целом стоимость затрат увеличилась примерно на 15 – 20 процентов.

– Понимая непростую ситуацию, не будет ли поставлена на паузу реализация намеченных проектов?

– Нет. Всё будет построено либо за счет изыскания дополнительных средств, либо благодаря удешевлению строительства. Иного не дано. Сейчас есть несколько объектов, строительство которых затянулось. Но оно никак не связано с ценообразованием. Сроки сдвинулись из-за государственной экспертизы. Рабочие вовремя не вышли на объект. Стройка задержалась.

Хочу сказать, что большие строительные работы развернулись по ремонту тепловых сетей на улице Межевой (от ул. Александровской до парка у Центра культуры и досуга) во Всеволожске. Все работы завершат в будущем году. Данную тепловую сеть собирались отремонтировать уже много лет назад. На ней каждый год происходили многочисленные аварии. И вот работы начались в этом году, за счёт средств районного бюджета.

– Знаете, горожане говорят, что есть улицы, где постоянно выкладывают брусчатку, а до некоторых годами не доходит ремонт. Это разве рациональное использование денег?

– Меняют плитку по гарантии. В среднем она действует от трех до пяти лет. Работы проводятся не за счет бюджета, а на средства компании. Так было на улице Ленинградской ещё несколько лет назад. Сейчас пешеходные дорожки мы стараемся делать из асфальта. К такому решению пришли после общения с народом. По ней удобно и на роликах ездить, и дамам на высоких каблуках ходить. Постепенно уходим от брусчатки.

– Что дороже: асфальт или плитка?

– Всё зависит от материала и качества.

– Строительство – лакмусовая бумажка экономики. Как это ни парадоксально может показаться на первый взгляд, но развитие отрасли – проверенный в мировой практике способ поднять на ноги всю экономику страны, снять бытовую и любую иную напряженность. Об этом свидетельствует опыт Бразилии конца шестидесятых годов. Есть и более близкие примеры: когда строили новую столицу Казахстана Астану, темпы роста экономики достигли 37 процентов в год! Фантастика? Нет. Но почему же так происходит?

– Это достаточно просто объясняется. Общеизвестно, что создание одного рабочего места в строительстве напрямую ведёт к образованию нескольких рабочих мест в других отраслях и сферах реального производства, даже не смежных с ним. Хорошо просчитанное вложение средств в капитальное строительство. Если решили конкретные деньги направить на строительство, сразу требуются рабочие. Фундамент – это земляные работы, значит, механизмы, значит, ГСМ, это опалубка, арматура, бетон, значит, сварщики, плотники-бетонщики, крановщики, экскаваторщики. Потом – кирпич, цемент, песок, затем – столярка: дверные коробки, полы, окна. Поэтому – каменщики, столяры, отделочники…

Из истории вопроса: 12 августа 1956 года в СССР впервые отмечался День строителя. Газеты писали: «Этот праздник отныне войдет в календарь как всенародный». В те далекие годы страна отмечала эту знаменательную дату с немалым энтузиазмом, массовыми гуляньями, выставками, докладами и лекциями. Отрадно, что в нашей стране празднуют День строителя и поныне.

Автор Ирэн ОВСЕПЯН

Фото Александра ОЛЬХОВСКОГО