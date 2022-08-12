Заневское поселение берет новый курс

Генеральный план Заневского городского поселения, рассчитанный до 2040 года, утвержден. Соответствующее постановление подписал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, актуальная версия Генерального плана разработана архитектурной мастерской «Матвеев и К» по заказу администрации Заневского городского поселения. В основу документа заложен оптимистичный сценарий развития, включающий 4 направления: «Развитие человеческого потенциала», «Культура, спорт и молодежная политика», «Комфортное поселение», «Новая экономика». Сценарий предполагает, что к расчётному сроку в поселении будет создано 35 717 рабочих мест.

Для нужд жителей предполагается строительство 31 детского сада, 17 школ, 9 объектов здравоохранения, 18 спортивных объектов, 4 культурно-досуговых учреждений, пожарного депо и нового парка на 15 Га в Кудрово. Также для развития комфортной среды планируется благоустроить скверы в Заневке, Хирвости и Суоранде. Особое внимание уделено развитию велосипедных сообщений между населенными пунктами.