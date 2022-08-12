О газете Контакты Для рекламодателей Закупки

Всеволожские вести онлайн

Всеволожские вести онлайн

Во Всеволожском парке появится новое животное

0 Комментариев

В середине июля в Общественном пространстве «Парк Песчанка» появилась пара милых обитателей. Кустарниковые скульптуры в виде лебедя и зайца украсили всеволожский парк и стали еще одной популярной фотозоной у отдыхающих горожан.

Идея с декоративными животными пришлась многим по душе, и всеволожцы высказали пожелание установить фигуры более крупных зверей. Администрация парка отобрала несколько кандидатов и объявила народное голосование на выбор будущего постояльца Песчанки.

Так, до 17 августа всеволожцы могут принять участие в открытом голосовании и решить, фигурой какого животного украсить парк – льва, лошади, медведя или оленя. Отдать свой голос можно на страничке парка в соцсети «ВКонтакте».

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

  1. Местное самоуправление: стала ли власть ближе к людям?
  2. «Рускеала» в тренде
  3. Идеи есть – дела будут!
  4. «Песчанка» спортивная: аргументы «за!»

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*

code