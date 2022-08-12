Во Всеволожском парке появится новое животное

В середине июля в Общественном пространстве «Парк Песчанка» появилась пара милых обитателей. Кустарниковые скульптуры в виде лебедя и зайца украсили всеволожский парк и стали еще одной популярной фотозоной у отдыхающих горожан.

Идея с декоративными животными пришлась многим по душе, и всеволожцы высказали пожелание установить фигуры более крупных зверей. Администрация парка отобрала несколько кандидатов и объявила народное голосование на выбор будущего постояльца Песчанки.

Так, до 17 августа всеволожцы могут принять участие в открытом голосовании и решить, фигурой какого животного украсить парк – льва, лошади, медведя или оленя. Отдать свой голос можно на страничке парка в соцсети «ВКонтакте».