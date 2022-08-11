Щеглово и пос. им. Морозова связала новая дорога

Во Всеволожском районе обновлено почти 20 километров между поселками Щеглово и им. Морозова. Техника и дорожники прошли от бывшего «Северного полукольца» в пос. им. Морозова через Каменку, Алюмино и крупный садоводческий массив «Дунай», уложив новое покрытие, сделав остановки и укрепив обочины.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в рамках ремонта также было заменено основание на нескольких участках трассы: вместо торфа здесь была устроена «подушка» из песка и щебня, на которую затем было закатано два слоя асфальта. Таким образом, часть магистрали была дополнительно усилена. Процесс ремонта контролировали жители, которые приезжали на проверки, организованные «Ленавтодором».

«Этот ремонт опередил график на год. Изначально планировали выполнить его следующим летом, однако, услышав просьбы жителей Всеволожского района, этой весной нашли возможность сделать досрочно», — рассказал глава дорожного комитета Ленинградской области Денис Седов.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» во Всеволожском районе этим летом уже отремонтирован подъезд к деревне Коккорево, заканчивается обновление трасс между Сертолово и Агалатово, а также между Кудрово и деревней Старая. Кроме того, сейчас дорожники активно трудятся, укладывая новое покрытие на участках трассы Юкки — Кузьмолово.