Всеволожская пианистка будет представлять Ленинградскую область в Москве

На Детский культурный форум, который пройдет 25–27 августа в Москве на территории ВДНХ, в числе семерых воспитанников учреждений дополнительного образования Ленинградской области поедет ученица Всеволожской школы искусств им. М.И. Глинки Диана Логинова. Юная пианистка будет представлять направление «музыкальное искусство».

Диана занимается на фортепиано у преподавателя ДШИ им. М.И. Глинки Ирины Анатольевны Обежисвет с 6 лет. Девочка обладает яркими музыкальными способностями, успешно развивается в различных видах музыкального искусства, является стипендиатом областного комитета по культуре и туризму и главы Всеволожского района.

В портфолио юной пианистки множество наград. Диана Логинова стала лауреатом 1 степени в Международном конкурсе «Золотой рояль», во Всероссийском конкурсе инструментального исполнительства им. А.К. Лядова, в Международном фестивале-конкурсе «Казанские узоры», неоднократно занимала призовые места в различных олимпиадах и районных исполнительских конкурсах.

Учредителем Международного детского культурного форума является Министерство культуры Российской Федерации. В мероприятии примут участие более полутора тысяч детей из всех регионов России и дружественных стран.

В программе форума фестивальная деловая часть, секции, встречи с деятелями культуры, мастер-классы, экскурсии. Участники мероприятия смогут обсудить вопросы развития культуры в Российской Федерации, встретиться и продолжить дружеские отношения со своими сверстниками из других регионов России.

Соб. инф.