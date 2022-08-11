Конный спорт – жизнь и судьба

В этом году День физкультурника выпадает на 13 число. Традиционно в этот день чествуют «героев спорта», тренеров, преподавателей физической культуры и приверженцев здорового образа жизни. В преддверии государственного праздника мы расскажем о жителе Всеволожского района, выдающемся спортсмене и тренере, мастере спорта международного класса по конному спорту, члене основной сборной РФ, чемпионе России, обладателе Кубка России, победителе и призере многих международных соревнований по конкуру Александре Белсхове.

Любовь с первого взгляда

Александр Белехов родился 8 октября в Ленинграде и до 10 лет мало чем отличался от своих сверстников. Тот же образ жизни, те же увлечения. Но в один из осенних дней жизнь школьника очень изменилась. Его мама Татьяна Владимировна по служебным делам оказалась на улице Марата рядом с конноспортивной школой, которая располагалась в бывшем манеже и конюшнях лейб-гвардии Семеновского полка. Узнав все подробности о спортшколе, она решила привести туда сына.

– В то время лошадей я видел только по телевизору и на картинках. но влюбился в этих удивительных животных с первой встречи. А сама атмосфера конюшни с её незнакомыми специфическими запахами просто завораживала. Помню своё огромное желание остаться здесь, – вспоминает Александр Викторович.

В 1981 году это было единственное место в городе для занятий конным спортом, и попасть сюда стремились многие мальчишки и девчонки. Для поступления в школу нужно было сдать довольно сложные нормативы по общефизической подготовке и показать навыки посадки на лошадь и обращения с ней. Десятилетний Саша Белехов успешно прошёл вступительные испытания и был принят в учебную группу конно-спортивной школы. И с тех пор конюшня и манеж на долгие годы стали для него вторым домом, а занятия верховой ездой отодвинули учебу в школе на второй план. Первым тренером юного конника стала Лариса Ивановна Цыганова.

Троеборье не для слабаков

Три года Александр Белехов занимался в учебной группе, наблюдая, как отсеиваются те, кто не справлялся с нагрузками и не проходил очередных аттестаций и испытаний.

– Это была настоящая школа, где мы не только учились ездить верхом, – продолжает спортсмен. – Большое внимание уделялось теоретическим знаниям и физической подготовке. За первые три года я получил много новых знаний и очень гордился своими успехами. А когда настал момент распределения по конным специальностям, меня определили в троеборье.

Конное троеборье – олимпийский вид спорта, который включает в себя три дисциплины: манежную езду, кросс и преодоление препятствий. Всадники с лошадьми демонстрируют высочайшую дисциплину, физическую силу, выносливость и умение преодолевать сложные препятствия. Изначально этим видом спорта занимались исключительное военные всадники-кавалеристы. Троеборье является, пожалуй, самым захватывающим, зрелищным и опасным видом конного спорта. Здесь тренерами и наставниками Александра Белехова стали мастера спорта Николай Николаевич Леккин и Виктор Иванович Романов.

Первые спортивные успехи

– Мои первые соревнования состоялись в феврале 1985 года в закрытом манеже ДЮСШОР по конному спорту и современному пятиборью на улице Марата, 86. Здесь я занял первое место в конкуре на маршруте до 100 сантиметров и выполнил III спортивный разряд. Следующая победа была на спартакиаде школьников в 1986 году в Латвии, после победы, в которой мне присвоили I спортивный разряд по конкуру, – рассказал Александр Белехов. 1987 год принес спортсмену-коннику звание кандидата в мастера спорта по троеборью, а 1988 году он стал КМС еще и по конкуру. К этому времени Александр Викторович становится заметным спортсменом и довольно опытным всадником. В 1988 году его принимают в штат спортшколы на должность тренера лошадей, и теперь он тренируется сам и готовит животных для других всадников.

Отслужив два года срочной службы в ракетных войсках, в 1991 году наш герой возвращается в родной город и спортшколу, где продолжил заниматься конным спортом и тренировать лошадей. А через два года его пригласили на работу в Германию, потом в Италию. Здесь он приобретает новый опыт и новые знания, которые дополнили базу, полученную в СССР.

Звёзды сошлись

В Россию Александр Белехов возвращается в конце 90-х. К этому времени в Ленинградской области начинают появляться первые конноспортивные клубы. Он стал сотрудничать с частными коневладельцами, тренировать их лошадей и выступать на соревнованиях по конкуру. Но заметные успехи появились только к 2006 году.

– Специфика конного спорта в том, что здесь работает пара – всадник и лошадь. Конь является полноценным партнером, поэтому успех определяется не только качествами человека, многое зависит и от четвероного спортсмена. Хорошие лошади стоят дорого и не каждому по карману, да и само содержание и подготовка требует немалых затрат. Так что для громких побед только опыта и знаний недостаточно, – пояснил Александр Викторович.

И тут нашему герою улыбнулась удача – появились спонсоры, которые заметили способного и опытного спортсмена и тренера. И уже 2007 год приносит Александру Белехову первое звание мастера спорта России по конкуру. А в 2008-м он становится мастером спорта международного класса. И с тех пор спортсмен ежегодно подтверждает свои спортивные разряды достойными результатами. В его копилке несколько титулов победителя и призера всероссийских и международных соревнований, а его партнер Бивальди – конь голландской теплокровной породы – в 2021 году удостоен звания «Лошадь года» по версиям Федерации конного спорта РФ и журнала «Эксперт». Личный рекорд спортивной пары – преодоление препятствия высотой 2 метра 15 см в соревнованиях на мощность прыжка в 2014 году в Познане.

Александр Белехов живет в деревне Хирвости (Заневское поселение) и работает в конноспортивном клубе «Вента». Сейчас в его команде 20 лошадей, 10 из которых принадлежат ему. Его активная спортивная и тренерская жизнь не затихает ни на день. Соревновательный сезон в разгаре, и сейчас он защищает честь Ленинградской области на чемпионате России, который проходит с 10 по 14 августа в Подмосковье. Мы ждём возвращения Александра Викторовича и его команды с победами.

Александр СОРОКИН