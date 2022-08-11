И разнесется колокольный звон над Янино

В храме священномученика Вениамина, митрополита Петроградского и Гдовского в Янино установили первые пять колоколов, отлитые на пожертвования жителей Заневского поселения.

Как сообщает издание «Заневский вестник», у одного из колоколов есть имя собственное. Название «Детский» он получил не только из-за веса в восемь килограммов, но и благодаря тому, что свою финансовую лепту на его покупку внесли юные жители поселения. Средства они собрали в ходе благотворительной акции в рамках отчетного концерта художественных коллективов Янинского КСДЦ.

Колокола на храме впервые зазвонят в ближайшую субботу, когда верующие почтят память священномученика Вениамина, расстрелянного ровно 100 лет назад – 13 августа 1922 года. Сообщается, что в храме в будущем появятся колокола в 60 и 100 килограммов.

Фото издания «Заневский вестник»