В Кудрово появится «Косая гора»

Парк с таким названием в молодом городе начали благоустраивать в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

На первом этапе планируется обустроить небольшую набережную и создать пространство для активного отдыха. Проект предусматривает установку игровых качелей, теннисного корта и зоны для кроссфита. Дополнят благоустройство малые архитектурные формы и удобные скамейки. Завершить работы подрядчик намерен к концу октября.

Сейчас рабочие задают форму будущего парка, выравнивают площадки, размечают пешеходные зоны. При этом на объекте сохраняются имеющиеся деревья: даже совсем молодые березы аккуратно вписаны в проект, становясь естественным центром зон озеленения.

Фото пресс-службы администрации ВМР