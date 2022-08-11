Всеволожские спортсмены завоевывают призовые места

Всеволожский район живет яркой спортивной жизнью. Чемпионаты и турниры разного уровня и дисциплин сменяют друг друга, но неизменным остается одно – сильные выступления наших земляков. За минувшую неделю в копилку района ушли заслуженные медали по конкуру, спортивному ориентированию и футболу для людей с ОВЗ.

Яркий дебют

7 августа на базе КСК «Конная Лахта» прошли региональные и клубные соревнования по конкуру – Кубок «Конной Лахты». Данный этап был квалификационным к финалу, где развернется борьба за призовой фонд в 500 000 рублей.

В турнире приняли участие более 60 спортивных пар. Среди участников дебютировала спортсменка из КСК «Елена» (деревня Рыжики) Диляра Абдыкаримова. Она выступала на жеребце по кличке Пряник. По результатам соревнований она заняла первое место в маршруте с высотой препятствий 80 см и стала второй на маршруте 90 см. Тренирует спортивную пару мастер спорта России по конкуру Ксения Тимова.

Удачно съездили!

С 4 по 8 августа в Тамбове проходило первенство России по спортивному ориентированию. В нем участвовали спортсмены из 55 регионов страны. В составе команды Ленинградской области за победу сражались всеволожские спортсмены. Состязания проходили в трех дисциплинах. По результатам соревнований шестеро наших атлетов заняли призовые места.

На дистанции кросс-классика сильнейшей стала Кристина Смирнова (юниорки до 24 лет). Бронзовые медали достались Анастасии Ботовой (юниорки до 24 лет) и Павлу Иванову (юниоры до 21 года).

В дисциплине кросс-эстафета «золото» завоевали Елизавета Ботова, Анастасия Ботова и Кристина Смирнова (юниорки до 24 лет). В возрастной группе «юниоры до 21 года» наша команда в составе Даниила Даньчишена, Степана Александрова и Павла Иванова стали «серебряными» призерами, отстав от победителей всего на одну секунду.

«Ладога» – чемпион!

С 3 по 7 августа в Нижнем Тагиле проходил I этап Всероссийского турнира по футболу для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья «Стальная воля».

В нем участвовало более 400 человек в возрасте от 16 до 70 лет из 25 регионов России. Всеволожская команда «Ладога» в составе Артема Тищенко, Юрия Мелько и Евгения Вергуна стала чемпионом турнира, оставив позади всех своих соперников. Второй этап турнира пройдет 7 –11 сентября в Казани, а финальные соревнования запланированы на ноябрь 2022 года. Они пройдут в Сочи.

Борис СТЕПАНОВ