Всеволожский район готов помочь ДНР

Делегация из Донецкой Народной Республики совершила первый визит во Всеволожский район. Среди гостей – представители подшефного города Енакиево. За время визита гостям показали самые интересные объекты социальной инфраструктуры и местные предприятия. После знакомства будут определены грани сотрудничества. Пришла пора усилить партнерство. Три дня корреспонденты «Всеволожских вестей» сопровождали гостей в их «турне».

День первый

– Сегодня мы покажем нашим гостям здание школы, которая открылась после реновации, – рассказывает заместитель председателя комитета по образованию Всеволожского района Евгения Чурикова. – Всего в этом подразделении учатся 300 детей с первого по седьмой класс. Головное отделение находится на улице Александровской.

Представители администрации Енакиево прошли по кабинетам, заглянули в буфет, спортзал.

– Мы тщательно подошли к дизайну и выбору интерьера, – говорит и.о. директора МОУ «СОШ № 4» Всеволожска Нина Матвеева. – Есть музей на третьем этаже, где в картинах представлена история Великой Отечественной войны. Площадь школы 10 тысяч квадратных метров.

Напомним, что здание на улице Шишканя было построено в 1972 году для Всеволожского агропромышленного техникума. До 2018 года в этих стенах располагался филиал Российского государственного гуманитарного университета. Объект был передан школе № 4 по договору безвозмездного пользования. На комплексный капитальный ремонт здания структурного отделения и приобретение оборудования, мебели, инвентаря были выделены средства в сумме 72,2 млн рублей. Дополнительно из местного бюджета потрачены средства субсидии в сумме 26,5 млн рублей на проведение ремонтных работ и 30 млн рублей на закупку оборудования, мебели и инвентаря.

– Наш район один из самых быстрорастущих, – рассказала гостям во время экскурсии по школе заместитель руководителя администрации Всеволожского района Светлана Хотько. – В школах учатся около 55 тысяч детей.

– Ого-го! – отреагировали гости. – Так много учащихся! Мы даже не можем представить школу, в которой более одной тысячи учеников. Интересно, какая там столовая. Наверное, огромная, как спортзал.

– Как все замечательно, – делится впечатлениями начальник отдела внутренней политики и взаимодействия со СМИ администрации города Енакиево Анна Деменкова. – Нам есть к чему стремиться. Надеюсь, что с вашей помощью у нас тоже появятся такие красивые и современные учебные заведения. У нас в Енакиево 25 школ, одна из них подверглась обстрелам и разрушена. После того как её осмотрел губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, нам пообещали помочь в её восстановлении.

Гости побывали также в Мультицентре социальной и трудовой интеграции, который давно стал не просто площадкой для помощи инвалидам, а учебным центром по обучению специалистов.

– Наше учреждение – как ПТУ, только для специализированного контингента, – выступая в качестве гида, заметила руководитель Мультицентра Ирина Дрозденко. – Мы обучаем разным профессиям. Средний возраст учащихся 21 – 24 года.

– Во Всеволожском районе я в первый раз, – рассказал корреспонденту «Всеволожских вестей» советник руководителя администрации города Енакиево Александр Деменков. – Даже не мечтал попасть сюда. Впечатлений много, и все они хорошие. Не представлял, что всё так масштабно. Особенно после посещения Мультицентра. Никогда не думал, что возможно реализовать такие важные, нужные и сложные проекты. Говорить о сотрудничестве и о том, чтобы пострадавшие ребята получали профессию в этом учреждении, пока рано. Сейчас, когда у нас неспокойно, возле мемориала «Разорванное кольцо» хочу вспомнить слова вице-губернатора по социальной политике Анны Данилюк. Она подчеркнула, что Ленинградская область знает о войне не понаслышке.

– Такие встречи очень важны, – отмечает Светлана Хотько. – Это возможность в неформальной обстановке очертить реальный круг проблем, чтобы в дальнейшем оказать поддержку.

День второй

В пятницу, 5 августа, делегацию города Енакиево ждал не менее насыщенный событиями день. Рабочая поездка началась с посещения социально значимых объектов города Сертолово, где группу, во главе с руководителем Всеволожского района Андреем Низовским и его заместителями, встречал глава муниципального образования Юрий Ходько. Он рассказал:

– Сегодня наш город развивается очень динамично, о чём говорит рост численности населения. Еще в 1989 году здесь жило чуть больше 17 тысяч человек, а сейчас их уже около 60 тысяч. Такое количество жителей требует и развитой современной инфраструктуры. Мы покажем гостям нашу новую школу, городскую больницу и молодежно-подростковый клуб «Сириус». Это одни из важнейших объектов жизнедеятельности города.

Школа № 3 в Сертолово была построена совсем недавно. Её открыли в январе 2022 года. Учебный год здесь окончили 700 учеников, а 1 сентября порог учебного заведения переступят более 900 учащихся.

– Школа построена по самым современным стандартам и оснащена всем необходимым для комфортного пребывания и качественного обучения. И хотя её проектная мощность рассчитана на 850 школьников, мы без ущерба для учебного процесса можем принять и больше. Современные мастерские для уроков технологии, просторная столовая, спортивный зал, компьютерные классы, высококвалифицированные педагоги и многое другое делают нашу школу очень привлекательной – проинформировал гостей директор СОШ Ярослав Константинов.

Гости из Донбасса с интересом изучали оснащение учебных кабинетов и задавали вопросы об организации учебного процесса и специфике работы с современными детьми.

Не меньше удивления и восторгов вызвала городская больница. Ещё два года назад медучреждения разной направленности были разбросаны по всему городу. А сегодня под одной крышей собраны все медицинские специалисты и необходимое оборудование. По отзывам делегатов из Енакиево, больница в Сертолово больше напоминает современный санаторий.

Молодёжно-подростковый клуб «Сириус» является центром притяжения и досуга молодежи Сертолово. Здесь гостям показали музыкальное и художественное пространство, зоны лектория и коворкинга, оснащенные современной компьютерной техникой и мебелью. В клубе работает несколько творческих кружков и молодежных объединений по интересам, которые посещают более 2 000 человек в год. Своим опытом по организации работы с молодежью поделился его руководитель Алексей Сиващенко.

Следующим пунктом в маршруте знакомства со Всеволожским районом стал музей «Дом авиаторов» на Колтушском шоссе, где группу ждала экскурсия и интересные рассказы сотрудников музея. В сопровождении Андрея Низовского и других работников администрации района делегация из Донбасса побывала в Парке воинской славы и в Парке «Песчанка».

Важным и интересным объектом на пути гостей оказался Многофункциональный ресурсный центр комплексного сопровождения инвалидов, с которым их познакомила заместитель директора по воспитательной работе Юлия Миллер. Глава администрации города Енакиево Роман Храменков так отозвался о работе центра:

– Мы увидели настоящее предприятие, где люди с ОВЗ обучаются, получают профессии, трудятся и имеют возможность коммуникации и социальной адаптации. Поражает уровень организации и оснащения центра, что говорит о государственной важности данного направления в социальной политике. У нас тоже немало людей с ОВЗ, которые нуждаются в защите государства. Опыт Ленинградской области будет нам полезен в организации мирной жизни, когда на нашей территории прекратятся боевые действия.

В конце второго рабочего дня глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский подвел итог и прокоментировал:

– Программа посещения нашего района оказалась очень насыщенной, но мы посетили далеко не все интересующие делегацию из Донбасса социальные и культурные объекты. В следующий раз мы встретимся в более расширенном составе и привлечём к работе педагогов дополнительного образования, специалистов в области молодёжной политики и из других сфер, где мы достигли значительных успехов.

День третий

Следующий день визита гостей начался с шествия под флагом Заневского городского поселения. Дружная делегация ДНР и города Енакиево вместе в жителями нашего района двинулась от МЕГА-парка в Кудрово в сторону главных культурно-досуговых объектов: Янинского КДСЦ и Кудровской школы искусств.

Не секрет, что дизайн этих объектов способен удивить самого закоренелого скептика. Стены учреждений украшены иллюстрациями самых узнаваемых объектов города Кудрово. Но это только одна из фишек. Ещё одна «изюминка» – зал-трансформер, в котором звучит классический рояль, а потом весь концертный антураж убирают и – «вуаля!» – начинается игра в татами…

– Город Кудрово один из самых лучших по комфортному проживанию в России, – рассказал гостям глава Всеволожского района Вячеслав Кондратьев. – Таковым его признал Минстрой в 2021 году. За десять лет число жителей увеличилось в разы и составило около 100 тысяч. Это не пустые цифры, а данные последней переписи. Впечатляет и история Заневского поселения. Изначально тут проживало примерно пять тысяч жителей. Сейчас людей стало больше в тридцать раз! Не исключено, что в ближайшее время в полку городов поселения прибудет. Список пополнит Янино, где около 25 тысяч жителей. Таким образом, в поселении будет три города.

По словам Вячеслава Кондратьева, в данный момент район нащупывает почву, чем и как можно поддержать город Енакиево. Наработки уже есть. Какие? Пока секрет. Тайное станет явным в ближайшее время, пообещал Вячеслав Евгеньевич.

В музыкальной школе большой делегации показали концертный рояль и новую арфу. А потом устроили небольшой концерт. Сыграли знаменитую композицию Микаэла Таривердиева из культового фильма «17 мгновений весны» и пьесу Иоганна Себастьяна Баха. Фонтан чувств и эмоций растекался по черно-белым клавишам рояля.

– Мы начали с минорной композиции, обычно такая музыка символизирует борьбу, – говорит преподаватель школы, победитель областного конкурса «Звезда культуры» Евгения Дубровина. – А вот произведения Баха завершаются жизнеутверждающими мажорными нотами. Композиции выбрали не случайно. Они символизируют нынешнюю ситуацию.

– У нас нет арфы, но зато есть баян, пианино, скрипка и гитара, – говорит наш гость из Енакиево, глава Карло-Марксовской посёлковой администрации Игорь Бутов. Интересуюсь, знаком ли наш собеседник с главным произведением отца марксизма. – «Капитал» не читал. Зачем? Любимая книга «Три мушкетера» Александра Дюма. В ней есть всё – и про любовь, и про подвиги. Такие книги мне нравятся больше.

– Знаете, герб и флаг города Енакиево чем-то даже похожи на геральдическую символику нашего поселения, – замечает начальник сектора по развитию культуры, спорта и молодежной политики Заневского городского поселения Яна Сахацкая. – Это уже точки соприкосновения. Будем дальше дружить поселениями.

После осмотра культурно-досуговых объектов делегации направилась в парк Новый Оккервиль. К гостям присоединился глава администрации Заневского городского поселения Алексей Гердий.

– У меня мама из Ворошиловградской (Луганской) области, – рассказал он свою историю. – Она пережила фашистскую оккупацию, немцы жили в соседней хате, и рыдала, когда в 2014 году, к власти пришли националисты.

Следующей точкой в насыщенном графике визита стал ЦО «Кудрово», где учатся около четырёх тысяч детей. Гости были в восторге от инноваций. В интерактивном музее развития науки и современных технологий школы гостей встретила робот «Галочка».

Несмотря на то что школа позиционирует себя как технопарк, тут уделяют особое внимание спорту. Среди педагогов настоящие звёзды спорта: чемпион по русскому хоккею Александр Веденеев, олимпийская чемпионка по вольной борьбе Наталья Воробьева, мастер спорта СССР по хоккею с мячом Андрей Лобачёв.

Насыщенная экскурсия завершилась на агрофирме «Выборжец». Делегации рассказали и показали, как огурцы растут не на грядках, а на… деревьях. Да-да! Кусты с овощами тянутся вертикально до крыши парников. Почти круглосуточно включённое освещение позволяет собирать высокий урожай. Отдыхают овощи от света всего четыре часа в сутки. Зато зимой тут по-летнему тепло и светло. Показали гостям и специальные ангары, в которых туман был словно молоко – ни зги не видно. Все это, как оказалось, необходимо для производства. Работает предприятие круглый год. География экспорта предприятия обширная. Продукция реализуется по всему СЗФО.

– Импортозамещение у нас идёт полным ходом, – докладывает главный агроном предприятия Владимир Моор. – Торф завозим из Псковской области, часть семян из Краснодарского края. У нас передовое производство. Планируем перейти к светодиодному освещению. Это позволит на 30 – 40 процентов сократить энергозатраты.

– Всё так здорово! – сказал глава города Углегорска Сергей Захаров. – Есть чему поучиться. Но прежде всего мы думаем о спокойной жизни и мире с Россией. Обстрелы наших со стороны Украины продолжаются…

– На территории нашей республики есть теплицы, но такую, как здесь, вижу в первый раз, и это – факт! – восхищенно говорит депутат парламента ДНР Анастасия Селиванова. – Впечатляет модернизация и автоматизация. Благодаря экскурсии мы полностью погрузились в процесс. Этот опыт может быть применён на нашей территории. У нас много земель сельхозназначения. Россия – великая страна. Нам есть чему учиться у местных органов власти. Не только в создании структуры государственного управления, но и в направлении заботы о своих гражданах.

– За эти дни мы показали нашим друзьям разные социальные объекты, – по итогам встречи говорит Светлана Хотько. – Дальше будет подписаны ряд важных соглашений с четким планом взаимодействия и дорожной картой дальнейшего развития. Думаю, что взаимодействовать будем как в сфере социальной политики, так и в образовании, здравоохранении, культуре. Мы готовы делиться всем, что у нас есть: знаниями и кадрами.

Ирэн ОВСЕПЯН

Александр СОРОКИН