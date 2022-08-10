Во Всеволожском районе спеет ирга

В последний месяц лета на улицах города и в садах можно встретить небольшие деревья, усыпанные сверху донизу фиолетовыми и темно-красными ягодами. Сегодня многие воспринимают иргу как декоративное растение, однако совсем недавно ее активно использовали в кулинарии и для приготовления целебных снадобий.

Ирга, также известная в народе как коринка, обладает приятным медовым вкусом. Внешне ягода очень напоминает смородину, однако значительно слаще. Специалисты отмечают, что ягода является настоящим кладезем витаминов и обладает иммуностимулирующими и тонизирующими свойствами. Кроме того, польза и вкус ирги прекрасно раскрываются в кулинарии, из неё получаются вкусные джемы, пастила, настойки.

Однако, несмотря на пользу, употреблять ягоду стоит с осторожностью и умеренно. Ирга является сильным аллергеном, а насыщенность сахарами может вызвать скачок уровня глюкозы у диабетиков. Также не рекомендуется собирать дикорастущие ягоды близ проезжей части или промышленных зон.

Автор фото: Ирина Гуреева-Дорошенко